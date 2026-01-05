पलवल: पुलिस में शिकायत करने पर युवती को रास्ते में घेरा, विरोध पर परिवार की महिलाओं से की मारपीट; केस दर्ज

जागरण संवाददाता, पलवल। बुराका गांव में पुलिस में शिकायत करने पर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपितों ने एक युवती को रास्ते में घेर लिया और विरोध करने पर उसके परिवार की महिलाओं के साथ धारदार हथियारों से मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में 8 नामजद आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

बुराका के रहने वाले पीड़ित अशरफ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 28 दिसंबर की सुबह उनकी पुत्री सन्ना खेत पर जा रही थी। रास्ते में गांव के ही ऐजाज और अल्ताफ ने उसे पुरानी रंजिश के चलते रोक लिया और उसके साथ बदतमीजी की। जब युवती ने शोर मचाया, तो उसकी चाची मुबीना उसे बचाने मौके पर पहुंचीं।