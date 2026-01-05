Language
    पलवल: पुलिस में शिकायत करने पर युवती को रास्ते में घेरा, विरोध पर परिवार की महिलाओं से की मारपीट; केस दर्ज

    By ANKUR AGNIHOTRIEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 03:21 PM (IST)

    पलवल के बुराका गांव में पुलिस शिकायत के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। 28 दिसंबर को खेत जा रही युवती सन्ना को रोका गया। जब उसकी चाची मुबीना बचाने आ ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, पलवल। बुराका गांव में पुलिस में शिकायत करने पर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपितों ने एक युवती को रास्ते में घेर लिया और विरोध करने पर उसके परिवार की महिलाओं के साथ धारदार हथियारों से मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में 8 नामजद आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

    बुराका के रहने वाले पीड़ित अशरफ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 28 दिसंबर की सुबह उनकी पुत्री सन्ना खेत पर जा रही थी। रास्ते में गांव के ही ऐजाज और अल्ताफ ने उसे पुरानी रंजिश के चलते रोक लिया और उसके साथ बदतमीजी की। जब युवती ने शोर मचाया, तो उसकी चाची मुबीना उसे बचाने मौके पर पहुंचीं।

    धारदार हथियारों का किया इस्तेमाल 

    आरोप है कि युवती को बचाने आई मुबीना पर ऐजाज, जमील, इदरीश, अल्ताफ, फकरू, लुकान, रुकसीना और अनीषा ने मिलकर हमला कर दिया। हमलावरों ने धारदार हथियार का इस्तेमाल किया, जिससे मुबीना को गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर जमा हुए, जिन्हें देखकर आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।

    पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपितों ने एक दिन पहले (27 दिसंबर) भी उनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट और बदसलूकी की थी, जिसकी शिकायत थाने में दी गई थी। इसी शिकायत से बौखलाए आरोपितों ने बदला लेने की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया।

