पलवल में पैसों के विवाद में महिला से मारपीट, जातिसूचक गालियां दीं; SC-ST एक्ट के तहत केस दर्ज
पलवल के बढराम गांव में पैसों के लेनदेन के विवाद में एक महिला के साथ मारपीट की गई और उसे जातिसूचक गालियां दी गईं। पीड़िता शीला देवी ने पुलिस को बताया क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पलवल। जिले के बढराम गांव में पैसों के लेनदेन के विवाद में महिला के साथ मारपीट कर उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया। पुलिस ने इस मामले में एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
मामले में बढराम की रहने वाली पीड़िता शीला देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीती 23 दिसंबर की सुबह वह अपने पुत्र के घर से खाना लेकर लौट रही थी। रास्ते में सुमन ने उसे रोक लिया और दूध के पैसों की मांग की। जब शीला ने कहा कि वह अपनी और अपने बेटे की बकाया मजदूरी काटकर पैसे दे देगी, तो आरोपित महिला तैश में आ गई।
जातिसूचक गालियां देने का आरोप
पीड़िता का आरोप है कि सुमन ने उसे जातिसूचक गालियां दीं। इसके बाद आरोपित महिला ने शीला के साथ मारपीट की। शोर सुनकर जब सुमन का पति बिजन वहां पहुंचा, तो उसने भी बीच-बचाव करने आए पीड़िता के पति प्रेमराज को अपमानित किया और जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि घटना के पास ही हंसराज नाम के व्यक्ति के घर पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिनमें यह पूरी वारदात कैद हुई है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी बिजन आपराधिक प्रवृत्ति का है और पहले भी दो बार पीड़िता के घर का ईंधन (उपले) जला चुका है।
