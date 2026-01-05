पलवल में पैसों के विवाद में महिला से मारपीट, जातिसूचक गालियां दीं; SC-ST एक्ट के तहत केस दर्ज

जागरण संवाददाता, पलवल। जिले के बढराम गांव में पैसों के लेनदेन के विवाद में महिला के साथ मारपीट कर उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया। पुलिस ने इस मामले में एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

मामले में बढराम की रहने वाली पीड़िता शीला देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीती 23 दिसंबर की सुबह वह अपने पुत्र के घर से खाना लेकर लौट रही थी। रास्ते में सुमन ने उसे रोक लिया और दूध के पैसों की मांग की। जब शीला ने कहा कि वह अपनी और अपने बेटे की बकाया मजदूरी काटकर पैसे दे देगी, तो आरोपित महिला तैश में आ गई।