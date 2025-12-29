नूंह में बूचड़खाने ले जाते 17 पशुओं से भरी पिकअप पकड़ी, मूंह-पैर बंधे होने से क्रूरता का मामला दर्ज; दो गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, नगीना (नूंह) । नाई नंगला मोड पर बूचड़खाने में ले जाते हुए 17 पशुओं से भरी एक पिकअप को नगीना पुलिस ने पकडा है। पशुओं पर अत्याचार करने का मामला दर्ज का कार्रवाई शुरू कर दी है। इन सभी पशुओं के मूंह, पेर, गर्दन को बांध रखा था।

यहां पर पशुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पुलिस की इस कार्रवाई से पशु प्रेमियों ने पुलिस की प्रशंसा की है। क्षेत्र के खालिद, आरिफ खान, नोमान सहित दर्जनों लोगों ने कहा कि मांडीखेड़ा में स्थित दोनों बूचड़खाने फिलहाल नियमों के उल्लंघन की सारी हदें पार कर रखी हैं।