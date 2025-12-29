नूंह में बूचड़खाने ले जाते 17 पशुओं से भरी पिकअप पकड़ी, मूंह-पैर बंधे होने से क्रूरता का मामला दर्ज; दो गिरफ्तार
नगीना पुलिस ने नाई नंगला मोड़ पर 17 पशुओं से भरी एक पिकअप पकड़ी, जिन्हें बूचड़खाने ले जाया जा रहा था। पशुओं के मुंह, पैर और गर्दन बंधे होने के कारण क् ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, नगीना (नूंह) । नाई नंगला मोड पर बूचड़खाने में ले जाते हुए 17 पशुओं से भरी एक पिकअप को नगीना पुलिस ने पकडा है। पशुओं पर अत्याचार करने का मामला दर्ज का कार्रवाई शुरू कर दी है। इन सभी पशुओं के मूंह, पेर, गर्दन को बांध रखा था।
यहां पर पशुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पुलिस की इस कार्रवाई से पशु प्रेमियों ने पुलिस की प्रशंसा की है। क्षेत्र के खालिद, आरिफ खान, नोमान सहित दर्जनों लोगों ने कहा कि मांडीखेड़ा में स्थित दोनों बूचड़खाने फिलहाल नियमों के उल्लंघन की सारी हदें पार कर रखी हैं।
पुलिस ने पिकअप और चालक पवन नायक पुत्र प्रेमराज निवासी शिवदाश पुरा थाना शिवदाशपुरा जिला जयपुर राजस्थान सहयोगी शहजाद पुत्र बाबुदीन निवासी मलारना डूंगर थाना मलारना डुंगर जिला सवाई माधोपुर राजस्थान पर केस दर्ज कर लिया है।
विदित रहे कि पशु क्रूरता अधिनियम का यहां पर हर रोज उल्लंघन किया जा रहा है। रात के समय में दर्जनों गाड़ियां यहां पर नियमों का उल्लंघन करते हुए आती हैं। यहां के दर्जनों लोगों ने इस संबंध में कई बार प्रदर्शन भी किया था लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए।
पशु क्रूरता अधिनियम की उड़ रही धज्जियां
फिलहाल पशुओं को नाई नंगला गांव के एक व्यक्ति के पास रखे हुए हैं। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि पशुओं को बेरहमी से भरकर यह इन बूचड़खानों में ले जाते हैं। जहां पर इनका कत्ल किया जाता है। पशु क्रूरता अधिनियम की पूरी तरह से यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
कई बार बूचड़खानों के प्रति ऐसे अत्याचारों पर लोगों ने प्रदर्शन भी किए हैं। शिकायतें भी की है लेकिन स्थानीय प्रशासन मौन। मामले के जांच अधिकारी देवीसिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे से ऐसे सभी वाहनों की जांच की जाएगी। पशुओं पर अत्याचार बर्दास्त नहीं है।
