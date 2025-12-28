Language
    राजस्थान के वांटेड बदमाश को नूंह पुलिस ने दबोचा, इनामी अपराधी कई महीनों से था फरार

    By Mohd Haroon Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:46 PM (IST)

    नूंह पुलिस ने राजस्थान के भिवाड़ी चोपंकी पुलिस स्टेशन में वांछित और 3000 रुपये के इनामी अपराधी जान मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर धोखाधड़ी, जाल

    नूंह पुलिस ने राजस्थान के भिवाड़ी चोपंकी पुलिस स्टेशन में वांछित और 3000 रुपये के इनामी अपराधी जान मोहम्मद को गिरफ्तार किया है।

    जागरण संवाददाता, नूंह। हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस द्वारा घोषित तीन हजार रुपये के इनाम वाले एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी जान मोहम्मद बसाई मेव गांव का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ राजस्थान के भिवाड़ी चोपंकी पुलिस स्टेशन में दो अलग-अलग आपराधिक मामले दर्ज हैं।

    आरोपी दोनों मामलों में वांटेड था, और राजस्थान पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर तीन हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना राजस्थान पुलिस को दे दी गई है, और उसे उनके हवाले कर दिया गया है। जिला पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि जान मोहम्मद के खिलाफ 2022 में चोपंकी पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी, जालसाजी और वन अधिनियम की धाराओं के तहत दो मामले दर्ज किए गए थे।

    दोनों मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी बाकी थी। राजस्थान पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 1000 रुपये और 2000 रुपये का इनाम घोषित किया था। फिरोजपुर झिरका पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने चोपंकी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को आरोपी की गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया, जिसके बाद राजस्थान पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को अपने साथ ले गई।

    जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा पुलिस ऑपरेशन हॉटस्पॉट के तहत लगातार सक्रिय है। इस अभियान में दूसरे राज्यों और जिलों में दर्ज मामलों में फरार आरोपियों का पता लगाकर संबंधित पुलिस को सौंपा जा रहा है। इससे पहले, पुलिस ने एटीएम लूट के मामलों में वांटेड अपराधियों को पकड़कर महाराष्ट्र पुलिस की भी मदद की थी। उन्होंने कहा कि ऐसे अभियान जारी रहेंगे और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।