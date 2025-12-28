राजस्थान के वांटेड बदमाश को नूंह पुलिस ने दबोचा, इनामी अपराधी कई महीनों से था फरार

जागरण संवाददाता, नूंह। हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस द्वारा घोषित तीन हजार रुपये के इनाम वाले एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी जान मोहम्मद बसाई मेव गांव का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ राजस्थान के भिवाड़ी चोपंकी पुलिस स्टेशन में दो अलग-अलग आपराधिक मामले दर्ज हैं।

आरोपी दोनों मामलों में वांटेड था, और राजस्थान पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर तीन हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना राजस्थान पुलिस को दे दी गई है, और उसे उनके हवाले कर दिया गया है। जिला पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि जान मोहम्मद के खिलाफ 2022 में चोपंकी पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी, जालसाजी और वन अधिनियम की धाराओं के तहत दो मामले दर्ज किए गए थे।

दोनों मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी बाकी थी। राजस्थान पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 1000 रुपये और 2000 रुपये का इनाम घोषित किया था। फिरोजपुर झिरका पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने चोपंकी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को आरोपी की गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया, जिसके बाद राजस्थान पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को अपने साथ ले गई।