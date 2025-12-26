Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सोहना में महिला नशा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई, हेरोइन तस्करी से किए अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर; बेसमेंट सील

    By Aditya Raj Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:59 PM (IST)

    सोहना में नगर परिषद और पुलिस ने नशा तस्कर ताहिरा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया, उसके बेसमेंट को सील कर दिया। चोरी के आरोपी साहिल उर्फ लुक्का के अवै ...और पढ़ें

    Hero Image

    नशाखोरी के गोरखधंधे में संलिप्त आरोपित महिला ताहिरा के अवैध निर्माण तोड़ती सोहना नगर परिषद की बुलडोजर। जागरण

    संवाद सहयाेगी, सोहना। नगर परिषद एवं पुलिस ने नशाखोरी के गोरखधंधे में संलिप्त आरोपित महिला ताहिरा के अवैध निर्माण पर शुक्रवार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। महिला के एक मकान के बेसमेंट में सील भी लगा दी गई। इसके अलावा बाईपास पर अवैध तरीके से मीट की लगी रेहड़ियों को भी हटा दिया गया। कार्रवाई नोडल आफिसर डीटीपी आरएस बाठ की मौजूदगी में की गई। कार्रवाई के दौरान विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर एसीपी जितेंद्र कुमार एवं सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रविन्द्र सिंह भारी पुलिस दल के साथ मौजूद रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो मंजिला अवैध मकान का निर्माण किया गया

    नशाखोरी के गोरखधंधे की आरोपित ताहिरा वार्ड 10 में रहती है। बताया जाता है कि गोरखधंधे से उसने काफी संपत्ति बना रखी है। वर्ष 2022 में पुलिस ने छापेमारी कर लाखों रुपये की हेरोइन बरामद कर मामला दर्ज किया था। नशीले पदार्थों की बिक्री से अवैध रूप से धन अर्जित करके दो मंजिला अवैध मकान का निर्माण किया गया था।

    सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं

    पुलिस उपायुक्त दक्षिण हितेश यादव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी आदतन अपराधी नशे, चोरी, तस्करी और अवैध गतिविधियों के जरिए पैसा कमाकर या सरकारी जमीनों पर कब्जा कर करके अवैध तरीके से धन कमा रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि कानून का डंडा अब सीधे उनकी अवैध संपत्तियों पर पड़ेगा। गुरुग्राम पुलिस ने ऐसे सभी अपराधियों का डेटा, रिकाॅर्ड और उनकी अवैध संपत्तियों का विवरण तैयार कर लिया है। अपराध से कमाई गई हर ईंट, हर दीवार और हर छत को चिन्हित किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    चोरी की वारदातों में आरोपित पर भी कार्रवाई

    चोरी की वारदातों में आरोपित नट काॅलोनी निवासी साहिल उर्फ लुक्का द्वारा किए गए अवैध निर्माणों पर भी शुक्रवार को बुलडोजर चलाया गया। स्वजन ने इसका विरोध करने का प्रयास किया लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी से उनकी एक नहीं चली।

    रिकाॅर्ड के मुताबिक, साहिल उर्फ लुक्का नशा करने एवं चोरी की वारदातों में संलिप्त एक आदतन अपराधी है। इसने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर टीन शेड डालकर झोपड़ी बना रखी थी।

    इसके विरुद्ध चोरी तथा अन्य अपराधों के लगभग पांच अभियोग अंकित है। कार्रवाई डीटीपी आरएस बाठ एवं एसीपी सोहना जितेंद्र कुमार की माैजूदगी में की गई। बता दें कि कुछ दिनों से गुरुग्राम पुलिस ने अपराधियों द्वारा किए गए अवैध कब्जों के विरुद्ध अभियान शुरू कर रखा है। अब तक छह के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है।

    यह भी पढ़ें- गुरुग्राम: अरावली की तलहटी में चर्च निर्माण के विरोध में महापंचायत, युवाओं ने धर्मांतरण की साजिश का लगाया आरोप