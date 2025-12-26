सोहना में महिला नशा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई, हेरोइन तस्करी से किए अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर; बेसमेंट सील

संवाद सहयाेगी, सोहना। नगर परिषद एवं पुलिस ने नशाखोरी के गोरखधंधे में संलिप्त आरोपित महिला ताहिरा के अवैध निर्माण पर शुक्रवार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। महिला के एक मकान के बेसमेंट में सील भी लगा दी गई। इसके अलावा बाईपास पर अवैध तरीके से मीट की लगी रेहड़ियों को भी हटा दिया गया। कार्रवाई नोडल आफिसर डीटीपी आरएस बाठ की मौजूदगी में की गई। कार्रवाई के दौरान विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर एसीपी जितेंद्र कुमार एवं सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रविन्द्र सिंह भारी पुलिस दल के साथ मौजूद रहे।

दो मंजिला अवैध मकान का निर्माण किया गया नशाखोरी के गोरखधंधे की आरोपित ताहिरा वार्ड 10 में रहती है। बताया जाता है कि गोरखधंधे से उसने काफी संपत्ति बना रखी है। वर्ष 2022 में पुलिस ने छापेमारी कर लाखों रुपये की हेरोइन बरामद कर मामला दर्ज किया था। नशीले पदार्थों की बिक्री से अवैध रूप से धन अर्जित करके दो मंजिला अवैध मकान का निर्माण किया गया था।

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं पुलिस उपायुक्त दक्षिण हितेश यादव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी आदतन अपराधी नशे, चोरी, तस्करी और अवैध गतिविधियों के जरिए पैसा कमाकर या सरकारी जमीनों पर कब्जा कर करके अवैध तरीके से धन कमा रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि कानून का डंडा अब सीधे उनकी अवैध संपत्तियों पर पड़ेगा। गुरुग्राम पुलिस ने ऐसे सभी अपराधियों का डेटा, रिकाॅर्ड और उनकी अवैध संपत्तियों का विवरण तैयार कर लिया है। अपराध से कमाई गई हर ईंट, हर दीवार और हर छत को चिन्हित किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

चोरी की वारदातों में आरोपित पर भी कार्रवाई चोरी की वारदातों में आरोपित नट काॅलोनी निवासी साहिल उर्फ लुक्का द्वारा किए गए अवैध निर्माणों पर भी शुक्रवार को बुलडोजर चलाया गया। स्वजन ने इसका विरोध करने का प्रयास किया लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी से उनकी एक नहीं चली।