गुरुग्राम: अरावली की तलहटी में चर्च निर्माण के विरोध में महापंचायत, युवाओं ने धर्मांतरण की साजिश का लगाया आरोप
संवाद सहयोगी, बादशाहपुर। अरावली पहाड़ियों की तलहटी में बसे टीकली गांव में प्रस्तावित चर्च निर्माण को लेकर एक बार फिर विरोध की हुंकार गूंज उठी है। चर्च निर्माण के विरोध में रविवार को टीकली गांव के प्राइमरी स्कूल में विशाल पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें टीकली सहित आस-पास के ग्रामीणों और युवाओं ने हिस्सा लिया। पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चर्च निर्माण का कार्य किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। आगे की रणनीति के लिए समिति का गठन किया गया। समिति सोमवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगी। पंचायत की अध्यक्षता नूरपुर गांव के नंदकिशोर यादव ने की।
चर्च की आड़ में धर्मांतरण की साजिश
ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि टीकली गैरतपुर बांस रोड पर प्रस्तावित चर्च का निर्माण फिलहाल विरोध के चलते रोक दिया गया है। गांव के युवाओं ने आगे आकर कहा कि गांव की एकता, परंपराओं और सामाजिक ताने-बाने से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। उनका आरोप है कि चर्च की आड़ में धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित करने की साजिश रची जा रही है। जिसे गांववासी किसी भी हालत में सफल नहीं होने देंगे।
कृषि योग्य भूमि के बीच में धार्मिक ढांचे का निर्माण गैरकानूनी
पंचायत में जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कुलभूषण भारद्वाज ने कहा कि टीकली गांव पूरी तरह यादव बाहुल्य है। आसपास के इलाके में भी कोई ईसाई परिवार निवास नहीं करता। इसके बावजूद चर्च के निर्माण की तैयारी ने ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि जहां आसपास कोई ईसाई परिवार नहीं रहता हो। वहां इस तरह से कृषि योग्य भूमि के बीच में किसी भी धार्मिक ढांचे का निर्माण कानून और परंपराओं के खिलाफ है।
लगभग 10 बीघा जमीन खरीदी गई
ग्रामीणों के अनुसार करीब चार साल पहले गांव में लगभग 10 बीघा जमीन खरीदी गई थी। हाल ही में उसी भूमि पर चर्च निर्माण का कार्य शुरू हुआ, लेकिन विरोध तेज होने के बाद निर्माण कार्य को रोकना पड़ा। पंचायत में यह भी तय किया गया कि पहले सामाजिक स्तर पर समझाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई अदालत में लड़ी जाएगी। साथ ही सद्भाव और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के साथ सख्ती से निपटने की चेतावनी भी दी गई।
चर्च समिति ने साधी चुप्पी
पंचायत के बाद ग्रामीणों ने ऐलान किया कि चर्च निर्माण रोकने की मांग को लेकर जल्द ही जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि वे गांव के शांतिपूर्ण माहौल में किसी भी तरह का जबरन बदलाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। चर्च समिति का पक्ष जानने की कोशिश की गई लेकिन किसी भी सदस्य ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। समिति के सदस्यों का कहना है कि इस मामले में केवल दिल्ली स्थित मुख्यालय ही कोई आधिकारिक बयान देगा।
स्थसानीय लोगों ने कही 'मन की बात'
"टीकली गांव की सामाजिक एकता और शांति से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृषि भूमि पर चर्च निर्माण नियमों के विरुद्ध है। गांववासी पूरी तरह एकजुट हैं और चर्च किसी भी सूरत में नहीं बनने देंगे।"
-डाॅ. सुनील यादव
"यह मामला गांव की परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। हम पहले संवाद का रास्ता अपनाएंगे। लेकिन जरूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। पूरा क्षेत्र ठीकरी गांव के साथ खड़ा है।"
-भीमसिंह, पूर्व सरपंच, नूरपुर झाड़सा
"गांव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ग्रामीणों की भावना सर्वोपरि है। ग्रामीणों को चर्च निर्माण की आड़ मे धर्मांतरण की सबसे बड़ी चिंता दिखाई दे रही है।"
-अनिल कश्यप
"पहले जब चर्च निर्माण की बात सामने आई थी तब टिकली गांव के साथ-साथ आसपास के ग्रामीणों ने भी एकजुट होकर विरोध जताया था। अब भी पूरा क्षेत्र होकर चर्च निर्माण का पुरजोर विरोध करेगा।"
-मनोज कुमार, अकलीमपुर
"धर्मांतरण की आशंका को लेकर गांव में गहरी चिंता है। किसी भी हाल में चर्च निर्माण नहीं होने देंगे। टीकली गांव में प्रस्तावित चर्च को लेकर विवाद और गहराता नजर आ रहा है। इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है।"
-सुमित जैलदार, निगम पार्षद
"ग्रामीणों के साथ हूं। नियम और कानून के दायरे में रहकर इस निर्माण को रोका जाएगा। एकजुट होकर अपने फैसले पर अडिग दिखाई दे रहे हैं। गांव के लग जब इस चर्च निर्माण का विरोध करते हैं तो उनको पुलिस का रोग दिखाकर डराया जा रहा है।"
-श्री भगवान, जिला पार्षद
"गांव के युवा चर्च के विरोध में खड़ा है। पहले गांव के स्तर पर पंचायत की गई थी। उसके बाद आसपास के ग्रामीणों को एकत्रित कर महापंचायत की गई। चर्च का निर्माण किसी भी सूरत में नहीं करने दिया जाएगा। चाहे उन्हें कहीं तक भी लड़ाई लड़नी पड़े।"
-सुशील कुमार, टीकली
