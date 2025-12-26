गुरुग्राम: अरावली की तलहटी में चर्च निर्माण के विरोध में महापंचायत, युवाओं ने धर्मांतरण की साजिश का लगाया आरोप

"टीकली गांव की सामाजिक एकता और शांति से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृषि भूमि पर चर्च निर्माण नियमों के विरुद्ध है। गांववासी पूरी तरह एकजुट हैं और चर्च किसी भी सूरत में नहीं बनने देंगे।"

-डाॅ. सुनील यादव

"यह मामला गांव की परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। हम पहले संवाद का रास्ता अपनाएंगे। लेकिन जरूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। पूरा क्षेत्र ठीकरी गांव के साथ खड़ा है।"

-भीमसिंह, पूर्व सरपंच, नूरपुर झाड़सा

"गांव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ग्रामीणों की भावना सर्वोपरि है। ग्रामीणों को चर्च निर्माण की आड़ मे धर्मांतरण की सबसे बड़ी चिंता दिखाई दे रही है।"

-अनिल कश्यप

"पहले जब चर्च निर्माण की बात सामने आई थी तब टिकली गांव के साथ-साथ आसपास के ग्रामीणों ने भी एकजुट होकर विरोध जताया था। अब भी पूरा क्षेत्र होकर चर्च निर्माण का पुरजोर विरोध करेगा।"

-मनोज कुमार, अकलीमपुर

"धर्मांतरण की आशंका को लेकर गांव में गहरी चिंता है। किसी भी हाल में चर्च निर्माण नहीं होने देंगे। टीकली गांव में प्रस्तावित चर्च को लेकर विवाद और गहराता नजर आ रहा है। इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है।"

-सुमित जैलदार, निगम पार्षद

"ग्रामीणों के साथ हूं। नियम और कानून के दायरे में रहकर इस निर्माण को रोका जाएगा। एकजुट होकर अपने फैसले पर अडिग दिखाई दे रहे हैं। गांव के लग जब इस चर्च निर्माण का विरोध करते हैं तो उनको पुलिस का रोग दिखाकर डराया जा रहा है।"

-श्री भगवान, जिला पार्षद

"गांव के युवा चर्च के विरोध में खड़ा है। पहले गांव के स्तर पर पंचायत की गई थी। उसके बाद आसपास के ग्रामीणों को एकत्रित कर महापंचायत की गई। चर्च का निर्माण किसी भी सूरत में नहीं करने दिया जाएगा। चाहे उन्हें कहीं तक भी लड़ाई लड़नी पड़े।"

-सुशील कुमार, टीकली