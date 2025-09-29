ED ने अटैच की 153 करोड़ की संपत्ति, जांच में हुआ बड़ा खुलासा और अफसरों के भी उड़े होश

गुरुग्राम ईडी ने यूनिवर्सल बिल्डवेल के पूर्व प्रमोटरों की 153.16 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत हुई है। प्रमोटरों पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पूरा न करने और निवेशकों को धोखा देने का आरोप है। जांच में वित्तीय हेरफेर का भी खुलासा हुआ है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

गौरव सिंगला, नया गुरुग्राम। नया गुरुग्राम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने मेसर्स यूनिवर्सल बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और इसके समूह कंपनियों के पूर्व प्रमोटरों एवं उनके प्रमुख सहयोगियों की कुल 153.16 करोड़ रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसमें राजस्थान के बेहरोर, कोटपूतली में 29.45 एकड़ भूमि, गुरुग्राम सेक्टर-49 के यूनिवर्सल ट्रेड टॉवर में कई यूनिट और 3.16 करोड़ रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल हैं। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की गई है। ईडी ने 19 सितंबर को विशेष पीएमएलए कोर्ट गुरुग्राम में आरोपितों के विरुद्ध अभियोजन शिकायत भी दर्ज की है। ईडी ने यह जांच दिल्ली एनसीआर में दर्ज 30 से अधिक एफआइआर के आधार पर शुरू की थी। ये एफआईआर यूनिवर्सल बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटरों, रमण पुरी, विक्रम पुरी और वरुण पुरी के विरुद्ध समय पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पूरा न करने और निवेशकों व आवंटियों को धोखा देने के लिए दर्ज की गई थीं।

22 जुलाई 2025 को इन तीनों प्रमोटरों और पूर्व निदेशकों को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया और वे न्यायिक हिरासत में हैं। कंपनी को बाद में कारपोरेट इनसाल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया (सीआइआरपी) में लिया गया। इसके तहत आवंटियों और अन्य वित्तीय लेनदारों को शामिल करते हुए एक रेज़ोल्यूशन प्लान मंजूर किया गया। एनसीएलटी के आदेशानुसार कुछ संपत्तियां आवंटियों को ट्रांसफर की गईं जबकि बाकी संपत्तियों को बेचकर वित्तीय वसूली की जानी थी।