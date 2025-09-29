'फर्जी मार्कशीट पर पंचायत विभाग में सहायक सीईओ की नौकरी पाई...' चेयरमैन और पार्षदों ने कई गंभीर आरोप लगाए
पलवल जिला परिषद की चेयरपर्सन रेखा और अन्य पार्षदों ने सीईओ युधिष्ठिर शर्मा पर फर्जी मार्कशीट से नौकरी पाने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि युधिष्ठिर शर्मा ने फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी हासिल की और विभाग में भ्रष्टाचार किया। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसके चलते पार्षदों ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है। वे मुख्यमंत्री से मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे।
जागरण संवाददाता, पलवल। जिला परिषद के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद पर फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी पाने और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है।
यह आरोप जिला परिषद की महिला चेयरपर्सन रेखा, वाइस चेयरमैन उमेश गुदराना,चेयरपर्सन रेखा के पति नरेंद्र समेत दर्जनभर जिला पार्षदों ने लगाया है।
शहर के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता करते हुए जिला परिषद की महिला चेयरपर्सन रेखा ने बताया कि खांभी गांव के रहने वाले युधिष्ठिर शर्मा वर्ष 2021 में पंचायत विभाग में सीईओ सहायक के पद पर फरीदाबाद में लगे थे, लेकिन उन्होंने कुछ दिनों बाद पलवल पदभार संभाल लिया था।
चेयरपर्सन रेखा के अनुसार युधिष्ठिर शर्मा ने यह नौकरी एमबीए रूरल डेवेलपमेंट की फर्जी मार्कशीट के आधार पर पाई है। जहां से उसने शिक्षा प्राप्त की थी, वहां उसके कागजों का कोई रिकार्ड नहीं है।
इस बारे में उन्होंने कई बार जिला प्रशासन को भी बताया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा युधिष्ठिर शर्मा की ओर से विभाग में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
आरोप है कि पिछले आठ महीनों से उसे हटाया हुआ है, फिर भी वह कार्यालय में काम कर रहा है। युधिष्ठिर शर्मा को सीईओ और डीडीपीओ की ओर से शह दी जा रही है।
चेयरपर्सन रेखा के अनुसार इसकी शिकायत उन्होंने जिला उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों से की, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
अधिकारी जानबूझकर युधिष्ठिर शर्मा के प्रभाव में कार्रवाई करने से बच रहे हैं। जबकि युधिष्ठिर शर्मा के विरुद्ध पर्याप्त सबूत हैं। पार्षदों के अनुसार युधिष्ठिर शर्मा ने उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया, इससे भी उनमें भारी नाराजगी है।
पार्षदों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर युधिष्ठिर शर्मा के विरुद्ध जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे अन्य जिला पार्षदों और इलाके के लोगों के साथ धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगी। वह जल्द ही इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात करेंगे।
उन्हें पूरा विश्वास है कि इस मामले में मुख्यमंत्री सख्त कार्रवाई करेंगे। इस दौरान जिला पार्षद पुष्पा, तबस्सुम,आरेफा, मीना, बलराम, अजीत, चंद्रकांता, अंजू, हरबंस, सतीश, दीपक, राजेश आदि मौजूद थे।
