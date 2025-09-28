Language
    Palwal Crime: दहेज की मांग पूरी न हुई तो चाकू से पत्नी का रेता गला, पति-सास समेत चार आरोपी फरार

    By Ankur Agnihotri Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:12 PM (IST)

    पलवल के करीमपुर गांव में दहेज की मांग के चलते एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। मृतका के पिता ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका के पिता ने बताया कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और अब उसकी हत्या कर दी गई।

    पति ने दहेज के लिए की विवाहिता की गला रेतकर हत्या

    जागरण संवाददाता, पलवल। हसनपुर थाना अंतर्गत करीमपुर गांव में दहेज की मांग को लेकर शनिवार रात विवाहिता की चाकू से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतका के पति, सास, ननद और पति के मामा पर लगा है। वारदात के बाद सभी फरार बताए जा रहे हैं। हसनपुर थाना पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है रविवार को मृतका के शव का जिला नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया।

    मामले में मथुरा (उत्तर प्रदेश) के कोटवन के रहने वाले मृतका के पिता लम्खी ने दी शिकायत में बताया कि उन्होंने वर्ष 2019 में अपनी बेटी प्रीति की शादी हैसियत से ज्यादा दान-दहेज देकर करीमपुर के रहने वाले रोहित उर्फ भोले के साथ हिंदू रीति-रिवाजों से की थी।

    शिकायत के अनुसार शादी के दिन से ही रोहित उर्फ भोले, रोहित की मां रामवती, बेटी पूजा, रामवती का भाई अनिल प्रीति के साथ मारपीट और बुरा बर्ताव करते थे। सुसरालजन लगातार ज्यादा दान-दहेज की मांग करते थे। लम्खी ने बताया कि उन्होंने प्रति के ससुरालजन को समय-समय पर पैसे और अन्य सामान दिया। उन्होंने सुसरालजनों को काफी समझाया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आए।

    ससुरालजन अब प्रीति पर मायके से गाड़ी, भैंस और पैसे लाने का दबाव बना रहे थे। दहेज नहीं लाने पर 27 सितंबर की रात को प्रीति की उसके पति, ननद, सास रामवती, अनिल ने तेज धारदार हथियार से गले पर कई वार कर हत्या कर दी। पुलिस द्वारा सूचित करने पर वह मौके पर पहुंचे तो उनकी बेटी का चाकुओं से गला रेत दिया गया था और उसके शरीर पर भी चाकुओं के निशान थे।

    हसनपुर थाना प्रभारी दिनेश कुमार के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव करीमपुर में महिला की हत्या कर दी गई है। वह तुरंत मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया। फारेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

