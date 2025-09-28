Language
    पाकिस्तान का जासूस बन गया पलवल का तौफीक, भेजता था सेना की संवेदनशील जानकारी, क्राइम ब्रांच ने दबोचा

    By Ankur Agnihotri Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:07 PM (IST)

    पलवल में क्राइम ब्रांच ने तौफीक नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान उच्च आयोग को भेजी थी। खुफिया एजेंसियों की सूचना पर यह कार्रवाई हुई। तौफीक के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। वह पहले पाकिस्तान भी जा चुका है और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी साझा करता था।

    पाकिस्तान को गुप्त सूचनाएं भेजने के आरोप में युवक गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, पलवल। क्राइम ब्रांच पलवल की टीम ने पाकिस्तान को गुप्त सूचनाएं भेजने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि जिले के आलीमेव गांव के रहने वाले आरोपित तौफीक ने भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान उच्च आयोग को दी थी। खुफिया एजेंसियों से मिली सूचना पर क्राइम ब्रांच पलवल की टीम ने यह कार्रवाई की है। तौफीक के विरुद्ध ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 और देशद्रोह की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस इस मामले में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है।

    मिली जानकारी के अनुसार तौफीक के पिता निसार हरियाणा टूरिज्म विभाग में अधिकारी थे। तौफीक बीते कई वर्षों से हथीन के लघु सचिवालय में लोगों के पासपोर्ट, लाइसेंस समेत अन्य दस्तावेज बनवाता था। राजस्थान की रहने वाली उसकी पत्नी की रिश्तेदारी पाकिस्तान में थी।

    वर्ष 2022 में वह पाकिस्तान स्थित पत्नी की रिश्तेदारी में गया था। उसी दौरान पाकिस्तान दूतावास में काम करने वाले एक कर्मचारी से उसकी मुलाकात हुई और उसके बाद वे दोनों वाट्सएप पर बात करने लगे। आरोपित तौफीक वाट्सएप के जरिए भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी उक्त कर्मचारी को उपलब्ध कराता था।

    इस मामले में खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि तौफीक भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान उच्च आयोग को दे रहा है। आरोपित कई लोगों का वीजा लगवाकर उन्हें पाकिस्तान भिजवा चुका है। जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ और उसके मोबाइल को जब्त कर जांच करने पर संदिग्ध बातचीत मिल सकती है।

    इसके बाद यह कार्रवाई हुई। आरोपित के मोबाइल चैट में हथीन उपमंडल के एक सैनिक की जानकारी भी पाकिस्तानी को उपलब्ध कराने के संदेश मिले हैं। इसके अलावा पलवल के कई अन्य लोगों की भी जानकारी टीम को मिली है। आरोपित के मोबाइल फोन में पाकिस्तान के भी दर्जनों नंबर मिले हैं।

