पलवल में बिजेंद्र हत्याकांड के चार आरोपी गिरफ्तार, रिमांड पर पिस्तौल और दो तमंचे बरामद

पलवल क्राइम ब्रांच ने काशीपुर हत्याकांड में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार बरामद किए हैं। 15 सितंबर को बिजेंद्र की हत्या कर दी गई थी जिसमें उसकी पत्नी और बेटे पर भी हमला हुआ था। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जिसमें पुरानी रंजिश की बात सामने आई। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

जागरण संवाददाता, पलवल। क्राइम ब्रांच पलवल की टीम ने काशीपुर गांव में हुए बिजेंद्र हत्याकांड में गिरफ्तार चार आरोपियों से रिमांड अवधि के दौरान दो कट्टे, एक पिस्तौल और बाइक बरामद की है। बता दें कि 17 सितंबर को क्राइम ब्रांच ने गांव के ही तुषार, कुलदीप, गौरव और राजीव को गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपितों को तीन दिन रिमांड पर लिया गया था। यह वारदात 15 सितंबर को हुई थी। मृतक बिजेंद्र की पत्नी श्यामवती ने पुलिस को बताया था कि वह और उनके पति सुबह अपने खेतों से चारा लेकर लौट रहे थे, तभी 18 लोग वहां आ गए। इनमें से दिपांशु, तुषार और कुलदीप ने अवैध हथियारों से उनके पति पर गोलियां चला दीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया गया कि बिजेंद्र को पांच-छह गोलियां लगीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जब श्यामवती ने अपने पति को बचाने की कोशिश की, तो आरोपितों ने उन्हें भी लात-घूसों से पीटा। इसके बाद हमलावर उनके घर गए और उनके बेटे सचिन पर भी गोलियां चलाईं, जिससे उसे एक गोली लगी।सचिन ने पड़ोसियों के घर में छिपकर अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद, कैंप थाना पुलिस ने मृतक की पत्नी श्यामवती की शिकायत पर दिपांशु सहित 18 लोगों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया था।