    Palwal Crime: अब गैंगस्टरों से ऐसे निपटेंगे पुलिस अधिकारी, एसपी ने बनाई ये अहम रणनीति

    By Ankur Agnihotri Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:30 PM (IST)

    पलवल पुलिस ने अपराध और गैंगस्टरों पर लगाम लगाने के लिए पहले संवाद फिर एक्शन रणनीति बनाई है। युवाओं को आपराधिक गिरोहों के बहकावे में आने से बचाने के लिए जनसंवाद स्थापित किया गया है। एसपी वरुण सिंगला ने अपराधियों को पनाह देने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    अपराध पर लगाम लगाने के लिए एसपी का संदेश।

    जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल पुलिस ने जिले में बढ़ते अपराध और गैंगस्टरों के लिए काम करने वाले युवाओं पर लगाम कसने के लिए एक विशेष रणनीति बनाई है, जिसे पहले संवाद, फिर एक्शन नाम दिया गया है।

    पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को विदेश में बैठे आपराधिक गिरोहों के बहकावे में आने से बचाना है।

    पिछले तीन दिनों में पुलिस ने अभियान के तहत 100 से अधिक गांवों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) ममता खरब और डीएसपी स्तर के अधिकारियों के साथ जनसंवाद स्थापित किया है। इस दौरान, उन्होंने युवाओं और आम जनता को स्पष्ट चेतावनी दी कि वे सोशल मीडिया या किसी भी अन्य माध्यम से आपराधिक गिरोहों के झांसे में आकर अपना भविष्य खराब न करें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपराधियों को पनाह देने वालों पर भी होगी सख्त कार्रवाई

    एसपी वरुण सिंगला ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन अपराधियों को अपने घर में पनाह या शरण देता है, तो उसके विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस की यह पहल उन युवाओं को जागरूक करने के लिए है जो जाने-अनजाने में अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं।

    पिछले दो वर्षों में 14 मुठभेड़ों में दो अपराधी ढेर

    पिछले दो वर्षों में पलवल पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अपराधियों ने अपनी जान गंवाने तक का भी खामियाजा भुगता है। अभी भी जिले के कई अपराधी पुलिस रडार पर हैं। एसपी सिंगला ने पलवल पुलिस की पिछले दो वर्षों की कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए कहा कि अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की गई है।

    इस दौरान पुलिस के साथ हुई 14 मुठभेड़ों में दो अपराधी जोरावर और नीरज मारे गए, वहीं 20 घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह आंकड़े दिखाते हैं कि पलवल पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कितनी सख्ती से कार्रवाई कर रही है।

    सोशल मीडिया पर अपराधियों का समर्थन करने वालों पर भी नजर

    एसपी ने युवाओं को सोशल मीडिया के दुरुपयोग के प्रति भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि अपराधियों को हीरो के रूप में पेश करना या उनके कृत्यों का समर्थन करना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि समाज में गलत संदेश भी देता है। उन्होंने बताया कि पलवल पुलिस की साइबर सेल और थाना स्तर की टीमें ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    पुलिस अधीक्षक ने अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग भी जघन्य अपराधों में शामिल होंगे, पुलिस उनके विरुद्ध लगातार सख्ती जारी रखेगी। साथ ही, उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे किसी भी तरह से अपराधियों के बहकावे में न आएं, कानून का सम्मान करें और अपराधियों से दूरी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि आपराधिक गतिविधियां किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।

    उन्होंने युवाओं से शिक्षा और खेलों से जुड़कर अपने और देश का नाम रोशन करने का आग्रह किया। एसपी ने जनता से अपील की है कि किसी भी आपराधिक गिरोह या उनसे जुड़े व्यक्ति की जानकारी जिला पुलिस कार्यालय की सुरक्षा शाखा के मोबाइल नंबर 8930202065 पर दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।