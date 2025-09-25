Gurugram Traffic: दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर इफको चौक के पास ट्रक खराब, एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर इफको चौक के पास गुरुवार सुबह साढ़े आठ बजे एक ट्रक खराब हो गया। इससे दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहन चालकों के पहिए थम गए।

यातायात पुलिस ने सुबह साढ़े नौ बजे ट्रक को हाईवे से नीचे उतारकर यातायात सुचारु कराया। दो घंटे तक एक्सप्रेसवे पर पांच किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा।

यातायात पुलिस के अनुसार सुबह साढ़े आठ बजे इफको चौक के पास एक ट्रक के अचानक ब्रेकडाउन होने की सूचना कंट्रोल रूम को मिली थी।

यह ट्रक रेवाड़ी की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहा था। बीच हाईवे ट्रक के खराब होने से पीछे से आने वाले वाहन चालकों की रफ्तार थम गई और लंबा जाम लगता चला गया।

इफको चौक से राजीव चौक तक हाईवे पर वाहनों का जाम लग गया।सर्विस लेन पर भी वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। यातायात पुलिस की टीम ने क्रेन से ट्रक को हाईवे से हटाकर सर्विस लेन पर खड़ा कराया। साढ़े आठ बजे के बाद अवरुद्ध हुई यातायात व्यवस्था साढ़े दस बजे के बाद सुचारू हो सकी।