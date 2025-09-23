Traffic Challan: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर धड़ाधड़ कटे चालान, एक दिन में 453 वाहनों पर हुआ एक्शन
गुरुग्राम में यातायात पुलिस ने दिल्ली-जयपुर हाईवे पर लेन ड्राइविंग के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की। ड्रोन से निगरानी करते हुए 453 वाहनों का चालान किया गया और 3 लाख 40 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। एसीपी सत्यपाल यादव ने बताया कि गलत लेन में चलने से दुर्घटनाएं होती हैं।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने लेन ड्राइविंग को लेकर रविवार को दिल्ली-जयपुर हाईवे पर अभियान चलाया। इस दौरान ड्रोन से मॉनिटरिंग करते हुए एक ही दिन में 453 वाहनों के चालान किए गए।
एसीपी हाईवे सत्यपाल यादव की देखरेख में यातायात पुलिस ने लेन-ड्राइविंग सुनिश्चित कराने के लिए गलत लेन में ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाया।
एसीपी ट्रैफिक ने बताया कि ड्रोन से मॉनिटरिंग करने के दौरान बड़ी संख्या में वाहन चालकों को गलत लेन में चलता पाया गया। इस दौरान इन वाहनों पर 3 लाख 40 हजार 500 रुपये जुर्माना लगाया गया। उन्होंने कहा कि कई बार लेन बदलने से भी हादसे होते हैं।
बसई रोड पर सफर नहीं आसान
बसई रोड पर सफर करना लोगों के लिए मुश्किल बन गया है। कहीं पर गहरे गड़्ढे हैं तो कहीं धूल के गुबार उड़ते हैं। हालत यह है कि दुकानदारों से लेकर राहगीर तक सभी परेशान हैं, लेकिन सड़क की मरम्मत का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। महीने पहले सीवर धंसने के बाद यहां मलबा डालकर सड़क को बंद कर दिया गया था। तब से अब तक मरम्मत का कार्य नहीं हुआ।
नतीजा यह है कि सड़क का एक हिस्सा बंद पड़ा है और दूसरे हिस्से से गुजरने वाले वाहनों की भी रफ्तार थम जाती है। लोगों का कहना है कि जाम और हादसों का खतरा हर दिन बढ़ रहा है। इस सड़क किनारे बने शोरूम और दुकानों के सामने सड़क टूटी हुई है। एक शोरूम के सामने तो हालत इतनी खराब है कि आए दिन दुपहिया वाहन चालक गिर जाते हैं।
