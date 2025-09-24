Language
    दिल्ली-जयपुर हाईवे की सर्विस लेन से अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज, मंत्री नरबीर ने दिये कड़े निर्देश

    By Sandeep Kumar Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:25 PM (IST)

    दिल्ली-जयपुर हाईवे की सर्विस लेन से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए गए हैं क्योंकि इससे यातायात बाधित हो रहा है। मंत्री राव नरबीर सिंह ने शहर का दौरा कर अधिकारियों को सफाई सीवरेज जल निकासी और यातायात जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने राजीव चौक और अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी।

    दिल्ली-जयपुर हाईवे की सर्विस लेन से हटेगा अतिक्रमण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली-जयपुर हाईवे की सर्विस लेन से अतिक्रमण हटाया जाएगा। सर्विस लेन पर अतिक्रमण रहने से ट्रैफिक जाम लग रहा है। इस कारण वाहन चालक परेशान हैं। इसको लेकर प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने बुधवार को शहर का दौरा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। राव नरबीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम जैसे महानगर की छवि तभी निखरेगी जब यहां की मूलभूत सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित होंगी।

    जल निकासी की स्थिति देखी

    उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों को सफाई, सीवरेज, जल निकासी और यातायात जैसी बुनियादी सेवाओं में किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता की सुविधा सर्वोपरि रखी जाएगी।

    दौर के समय मंत्री के साथ नगर निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), जीएमडीए तथा अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण की शुरुआत उन्होंने राजीव चौक स्थित एनएमटी अंडरपास से की। यहां उन्होंने पैदल घूमकर सफाई, प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी की स्थिति देखी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंडरपास में पानी भरने की समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और सफाई व लाइट व्यवस्था हमेशा दुरुस्त रहनी चाहिए।

    इन स्थानों का दौरा किया

    इसके बाद राव नरबीर सिंह हीरो होंडा चौक, बरामपुर रोड, बेगमपुर खटौला, नरसिंहपुर और खांडसा क्षेत्रों में पहुंचे। यहां भी उन्होंने सफाई व्यवस्था, सीवरेज और जल निकासी की स्थिति की समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को उन्होंने तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।

    इस मौके पर नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया, डीसीपी राजेश मोहन, अतिरिक्त निगमायुक्त रविंद्र यादव, जीएमडीए के चीफ इंजीनियर अरुण धनखड़ सहित नगर निगम, जीएमडीए, एनएचएआइ व एचएसआइआइडीसी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

