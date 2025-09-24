दिल्ली-जयपुर हाईवे की सर्विस लेन से अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज, मंत्री नरबीर ने दिये कड़े निर्देश

दिल्ली-जयपुर हाईवे की सर्विस लेन से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए गए हैं क्योंकि इससे यातायात बाधित हो रहा है। मंत्री राव नरबीर सिंह ने शहर का दौरा कर अधिकारियों को सफाई सीवरेज जल निकासी और यातायात जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने राजीव चौक और अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली-जयपुर हाईवे की सर्विस लेन से अतिक्रमण हटाया जाएगा। सर्विस लेन पर अतिक्रमण रहने से ट्रैफिक जाम लग रहा है। इस कारण वाहन चालक परेशान हैं। इसको लेकर प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने बुधवार को शहर का दौरा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। राव नरबीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम जैसे महानगर की छवि तभी निखरेगी जब यहां की मूलभूत सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित होंगी।

जल निकासी की स्थिति देखी उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों को सफाई, सीवरेज, जल निकासी और यातायात जैसी बुनियादी सेवाओं में किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता की सुविधा सर्वोपरि रखी जाएगी।