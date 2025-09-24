Language
    रोहित गोदारा गैंग के निशान पर मामन खान, STF से इनपुट के बाद कांग्रेस विधायक की सुरक्षा बढ़ी

    By Mohd Haroon Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:43 PM (IST)

    फिरोजपुर झिरका के कांग्रेसी विधायक मामन खान को रोहित गोदारा गैंग से धमकी मिली है जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विधायक मामन खान नूंह दंगों में भी आरोपी हैं और इस मामले में उनका नाम प्राथमिकी में दर्ज है। पुलिस ने एसटीएफ से मिले इनपुट के आधार पर उनकी सुरक्षा बढ़ाई है। विधायक ने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का खंडन किया है।

    फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक मामन खान की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, नूंह। फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक मामन खान रोहित गोदारा गैंग के निशान पर है। गुरूग्राम एसटीएफ से मिल इनपुट के आधार पर पुलिस ने विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी है। सरकार ने विधायक मामन खान को करीब 14 कंमाडों की सुरक्षा प्रदान की है।

    विधायक मामन खान 2023 में नूंह दंगों में आरोपित भी है। धमकी क्यों दी गई इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। उधर, विधायक मामन खान ने धमकी के बारे में कोई बात नहीं बताई है। यह मामला पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि विधायक को गुरुग्राम व नूंह जिले की पुलिस ने सुरक्षा में लेकर बीते शनिवार को भादस गांव से उनके घर तक गुरुग्राम पहुंचाया था।

    पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर विधायक मामन खान को धमकी मिलने की खबर वायरल  हो रही है। कुछ लोग सोशल पर विधायक की गिरफ्तार की भ्रामक खबरें भी फैला रहे थे। जानकारी के मुताबिक बीते शनिवार की रात को गुरुग्राम पुलिस तथा स्थानीय पुलिस के जवानों भादस गांव पहुंचे। वहां से उसे कई वाहनों के काफिलों के साथ पुलिस सुरक्षा में गुरुग्राम उसके आवास पर ले जाया गया।

    सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसटीएफ की टीम द्वारा एक मामले में जांच के दौरान पकड़े गए आरोपितों से इनपुट मिला था कि विधायक मामन खान को मारने के लिए गोदारा गैंग के शुटर उसकी रैकी कर रहे हैं।

    इसी इनपुट पर विधायक की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस के जिला प्रवक्ता कृष्ण का कहना है कि ये सब गुरुग्राम पुलिस के मध्य नजर मामला है। क्योंकि विधायक का घर भी गुरूग्राम में ही है। इस बारे में ज्यादा जानकारी वहीं की पुलिस देगी। सुरक्षा की जिम्मेवारी भी गुरूग्राम पुलिस ही कर रही है।

    नूंह दंगों के मामले में आरोपित हैं विधायक मामन खान

    31 जुलाई 2023 को नूंह दंगों में विधायक मामन खान को आरोपित बनाया हुआ है। उसका नाम तीन प्राथमिकी में दर्ज बताया गया है। विधायक मामन खान ने पिछले कार्यकाल के दौरान माेनू मानेसर के विरुद्ध सदन में गर्मागर्म बयान दिया था। तभी मामन खान सुर्खियों में है। विधान सभा चुनावाें में उसने फिरोजपुर झिरका से लगभग एक लाख मतों से चुनाव जीता था।

    मेरे विरोधी सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अफवाह फैला रहे हैं। रही बात सुरक्षा की मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार के पास क्या इनपुट है, इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है।

    - मामन खान, विधायक फिरोजपुर झिरका