Bandhwari Landfill Site: गुरुग्राम में 96 करोड़ से निस्तारित होगा 14 लाख टन कूड़ा, नए सिरे से योजना तैयार

गुरुग्राम के बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर 14 लाख टन कचरे के निस्तारण के लिए नगर निगम ने 96 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। टेंडर 30 सितंबर को खुलेगा जिसके बाद दिसंबर तक निजी एजेंसियां काम शुरू कर सकती हैं। निगम का लक्ष्य है कि एक साल के भीतर कचरे का निस्तारण कर दिया जाए।

संदीप रतन, गुरुग्राम। बंधवाड़ी लैंडफिल साइट (Gurugrams Bandhwari Landfill) पर कूड़ा निस्तारण का काम ठप और होने बार-बार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सख्ती के बीच अब नए सिरे से कूड़ा निस्तारण की योजना तैयारा की गई है। नगर निगम ने बंधवाड़ी लैंडफिल पर पड़े 14 लाख टन कूड़े को खत्म करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। टेंडर 30 सितंबर को खुलेगा। अक्टूबर में इसे हाई पावर वक्र्स पचरेज कमेटी में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

उम्मीद है कि दिसंबर में प्राइवेट एजेंसियां कूड़ा निस्तारण कार्य शुरू कर देंगी। निगम अधिकारियों का दावा है कि दिसंबर तक काम अलाट होने के बाद एक साल के भीतर लैंडफिल को कूड़ा खत्म कर साफ कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसी डेडलाइन दिसंबर 2024 और इसके बाद जुलाई 2025 भी तय हो चुकी है, लेकिन जिन एजेंसियों को काम सौंपा गया था, उन्होंने काम ही नहीं किया। नतीजन कूड़े का बोझ आठ लाख टन से बढ़कर 13 लाख टन हो चुका है।

तीन टेंडर लगाए, एजेंसियों को काम सौंपेगा निगम नगर निगम के एक्सईएन संदीप सिहाग ने बताया कि 96 करोड़ रुपये (32 करोड़ रुपये प्रत्येक) के तीन टेंडर लगाए गए हैं। उम्मीद है कि दिसंबर 2026 तक 14 लाख टन कूड़े का निस्तारण कर लिया जाएगा।

तीन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगेंगे गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में तीन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इसको लेकर सीएम नायब सिंह ने एक सप्ताह पहले अधिकारियों को प्लांट लगाने की विस्तृत योजना बनाने के निर्देश दिए थे।

बंधवाड़ी लैंडफिल पर 13 लाख टन कूड़े का पहाड़ बन चुका है और कूड़े का निस्तारण भी लगभग एक साल से बंद पड़ा है। हालांकि पहले भी यहां वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और चारकोल प्लांट लगाने की घोषणा हो चकी है, लेकिन पांच साल बाद भी कोई काम शुरू नहीं हो पाया है।

अगर दोनों शहरों में यह प्लांट लगाए जाते हैं तो गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के कूड़े का भी बोझ कम हो जाएगा। क्योंकि गुरुग्राम की बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर फरीदाबाद का एक हजार टन कूड़ा पहुंच रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य: 30.43 लाख टन कूड़ा जनवरी 2023 में बंधवाड़ी लैंडफिल पर था।

6.06 लाख टन कूड़ा जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक बंधवाड़ी में पहुंचा।

5.84 लाख टन कूड़ा जनवरी 2024 से 21 नवंबर 2024 तक बंधवाड़ी में पहुंचा।

42.33 लाख टन कूड़ा बंधवाड़ी में डाला गया।

16.50 लाख टन कूड़े का निस्तारण जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक हुआ।

17.16 लाख टन कूड़े का निस्तारण जनवरी 2024 से 21 नवंबर 2024 तक हुआ।

33.66 लाख टन कुल कूड़ा निस्तारण हुआ।

13 लाख टन कूड़ा अभी बंधवाड़ी लैंडफिल पर पड़ा है। बंधवाड़ी में 2200 टन कूड़ा पहुंच रहा गुरुग्राम के घरों से प्रतिदिन 1200 टन कूड़ा निकलता है। प्रतिदिन बंधवाड़ी में 2200 टन से ज्यादा कूड़ा पहुंचने और निस्तारण नहीं होने के कारण कूड़ा खत्म नहीं हो रहा है। अक्टूबर 2024 में लैंडफिल पर सिर्फ आठ लाख टन पुराना कूड़ा बचा था, लेकिन इसके बाद लगातार कूड़ा डालने और निस्तारण नहीं होने के कारण कूड़े की मात्रा 13 लाख टन से ज्यादा हो गई है।

600 टन कूड़ा सोनीपत भेजने की तैयारी गुरुग्राम से 600 टन कूड़ा सोनीपत के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भेजा जाएगा। इससे आने वाले दिनों में बंधवाड़ी लैंडफिल पर कूड़े का बोझ कम होने की उम्मीद है। नगर निगम ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है।

निगम अधिकारियों का कहना है कि इसी महीने में किसी एजेंसी को टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से काम सौंपा जाएगा। बंधवाड़ी में 19 मीटर ऊंचा (62 फुट से ऊंचा) कूड़े का पहाड़ बन गया है। बंधवाड़ी लैंडफिल पर निगम की कुल 30 एकड़ जमीन है। इसमें 25 एकड़ से ज्यादा जमीन कूड़े के नीचे दबी हुई है।