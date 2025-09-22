दिल्ली से गुरुग्राम में एंट्री पर नहीं मिलेगा जाम, शंकर चौक-एंबियंस मॉल के पास ट्रैफिक खत्म करने की कवायद

गुरुग्राम में एंबियंस मॉल के पास लगने वाले जाम को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार काम कर रही है। कई बदलाव किए गए हैं जिसमें साइन बोर्ड लगाना और बेरिकेड्स लगाना शामिल है। शंकर चौक पर बन रहे सबवे से राहगीरों को आसानी होगी और जाम की समस्या भी कम होगी। यातायात पुलिस का कहना है कि इन प्रयासों से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली से गुरुग्राम में वाहनों के प्रवेश करते ही एंबियंस मॉल के पास लगने वाले जाम को कम करने की दिशा में यातायात पुलिस कई हफ्तों से कवायद कर रही है। इसको लेकर यहां पर पिछले सप्ताह कई बदलाव भी किए गए और आने वाले दिनों कई नए बदलाव की दिशा में भी कदम बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही जल्द ही शंकर चौक के पास भी वाहन चालकों को जाम के झंझट से छुटकारा मिल सकता है।

एंबियंस मॉल के पास रहती है जाम जैसी स्थिति दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर हर दिन लाखों वाहन आवागमन करते हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ से गुरुग्राम में प्रवेश करते ही लोगों को एंबियंस मॉल के पास जाम जैसी स्थिति मिलती है। खासकर सुबह और शाम यह स्थिति विकराल रूप धारण करती है। शाम सात से लेकर रात दस बजे तक यहां जाम में फंसे वाहनों की गूंज ही सुनाई देती है।

अनयंत्रित यातायात व्यवस्था के कारण सबसे ज्यादा समस्या आती है। वहीं अब इसे लेकर यातायात पुलिस ने कवायद शुरू की है। पिछले सप्ताह खासकर एंबियंस मॉल के पास जाम की स्थिति खत्म करने के लिए डीसीपी ट्रैफिक डा. राजेश मोहन ने एंबियंस मॉल के अधिकारियों के साथ भी बैठक कर विचार-विमर्श किया था।

इस दौरान ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बताया गया कि दिल्ली से गुरुग्राम की ओर आने वाले वाहन चालक जो एंबियंस मॉल में जाएंगे, उनके लिए साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि वे सभी वाहन चालक सिरहोल बॉर्डर से ही बाई लेन में चलते हुए आसानी से मॉल में जा पाएं और अन्य वाहन चालकों के लिए किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। सबसे ज्यादा समस्या यहीं पर आती है।

वाहन चालक तेज रफ्तार में आते हुए कभी दाएं से बाएं तो बाएं से दाएं के चक्कर में भटक जाता है। इसलिए कई बार जाम भी लगता है। यातायात पुलिस यहां पर सिरहौल बॉर्डर से एंबियंस मॉल तक शंकर चौक की ओर आते समय 50 बेरिकेड्स लगा चुकी है।

बेरिकेड्स से वाहन चालक पहले से ही अपने वाहन जिस दिशा में उन्हें जाना है, उस तरफ ले जाने में मदद करते हैं। इससे सहूलियत भी मिल रही है। यहां पर सौ से अधिक बेरिकेड्स लगाए जाने हैं। ये भी किए जाएंगे बदलाव एंबियंस मॉल के पास डाउनटाउन में वाहनों की एंट्री बाई ओर से कराई जाएगी व एग्जिट दाई ओर से कराया जाएगा, ताकि इस स्थान पर वाहनों के एंट्री व एग्जिट के दौरान मेन रोड पर जाम की समस्या न हो

एंबियंस मॉल के पास एच-48 पर जो कच्ची जगह है उसे रोड़ी, तारकोल मिक्सर डालकर रोड को समतल करके वाहनों के संचालन के लिए उपयोगी बनाया जाएगा

सिरहौल बॉर्डर से एंबियंस मॉल की ओर आते समय एनएच-48 पर बने डिवाइडर को फ्लाइओवर की तरफ कराने के बारे में एनएचएआइ के साथ पत्राचार किया जाएगा। ताकि मॉल की ओर जाने वाले सड़क मार्ग को अधिक चौड़ा किया जा सके शंकर चौक पर सबवे खुलने से कम होगी परेशानी शंकर चौक पर साइबर सिटी से उद्योग विहार की तरफ बनाया जा रहा सबवे का काम लगभग 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। सबवे बन जाने से यहां सड़क पार करने वाले राहगीरों को काफी लाभ होगा। फिलहाल शंकर चौक पर पैदल यात्रियों के लिए न तो फुटओवर ब्रिज है और न ही अंडरपास की सुविधा। यहां से गुजरने वाले लोगों को जान हथेली पर रखकर सड़क को क्रॉस करना पड़ता है।

दूसरी ओर लोगों के पैदल सड़क पार करने से दोनों ओर सड़क पर वाहनों के पहिए थम जाते हैं। इसके बन जाने से जाम की समस्या का भी समाधान होगा। इसके साथ ही यहां से भी यातायात पुलिस ने कई जगहों से कट खोले हैं। इससे भी यातायात सुविधा बेहतर हुई है।