Video: सर्विस लेन से हाईवे पर चढ़ी और फुर्र हो गई Thar, सामने आया गुरुग्राम हादसे से पहले का वीडियो
गुरुग्राम में दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर झाड़सा एग्जिट के पास थार कार पलटने से पांच लोगों की दुखद मौत हो गई। हादसे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें थार तेज रफ्तार में दिख रही है। मृतकों में प्रतिष्ठा मिश्रा आदित्य प्रताप सिंह गौतम लावण्या और अदिती सोनी शामिल हैं। घायल कपिल का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर झाड़सा एग्जिट के पास थार कार के पलटने से पांच लोगों की मौत की घटना का पहला वीडियो सामने आया है। यह वीडियो हादसे के पहले का है, जिसमें थार बेहद तेज रफ्तार में जाते दिख रही है।
हादसे के वक्त थार कार की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की बताई जा रही। थार में सवार सभी लोग गुरुग्राम के सिग्नेचर टावर स्थित इबोला क्लब आए थे और सुबह वापस जाते समय हादसा अंजाम हो गया।
हादसे में थार कार कई बार पलटने से इस कदर चोट लगी कि कई मृतकों के चेहरे पहचान में नहीं आ रहे हैं। उनके पास से मिले कागजात के आधार पर पहचान की गई। पुलिस ने सभी के घरवालों को सूचना देकर शवों को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है।
Tragic accident on Delhi–Gurugram Expressway
Around 4:30 AM near Jharsa exit, a speeding Thar lost control, hit the divider & overturned several times.
5 young people lost their lives, 1 critically injured. They were students & professionals from UP, Delhi & Haryana, returning… pic.twitter.com/YVeZvHygwu
— Kushagra Mishra (@m_kushagra) September 27, 2025
पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सभी दोस्त थे। ये शुक्रवार रात 10 बजे के बाद थार कार से गुरुग्राम के सिग्नेचर टावर स्थित इबोला क्लब में आए थे। यहां पांच-छह घंटे रुकने के बाद सुबह सवा चार बजे क्लब से निकले।
इनके शराब के नशे में होने की भी आशंका है। यह झाड़सा एग्जिट से एक्सप्रेसवे से बाहर आकर अंडरपास से होते हुए दिल्ली की तरफ जाने वाले थे, लेकिन तेज रफ्तार होने के कारण एग्जिट के पास कार अनियंत्रित हो गई।
थार डिवाइडर से टकराकर कई बार पलटते हुए 50 मीटर से ज्यादा दूर तक चली गई। हादसा इतना भीषण था कि थार की पूरी छत खत्म हो गई। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। सड़क पर पलटी खाने से गाड़ी के अंदर बैठे लोगों के सिर क्षत विक्षत हो गए।
इससे उनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल था। बताया जाता है कि गाड़ी में तीन युवती और तीन युवक सवार थे। इसमें चार युवक-युवतियों की मौत मौके पर ही हो गई थी। कपिल और प्रतिष्ठा घायल हुए थे। इन्हें मेदांता ले जाया गया। जहां प्रतिष्ठा ने भी दम तोड़ दिया। कपिल का आईसीयू में इलाज जारी है।
हादसे में इनकी जान गई
- प्रतिष्ठा मिश्रा (उम्र 25 वर्ष) पुत्री चंद्रमणि मिश्रा, निवासी बी+20 जज कंपाउंड, रायबरेली, उत्तर-प्रदेश
- आदित्य प्रताप सिंह (उम्र-30 वर्ष) पुत्र यतेन्द्र पाल सिंह, निवासी जज काॅम्प्लेक्स, आगरा, उत्तर-प्रदेश
- गौतम पुत्र (उम्र-31 वर्ष) युद्ध वीर सिंह, निवासी 1365 मोहना, सोनीपत, वर्तमान निवासी ग्रेटर नोएडा
- लवण्या (उम्र-26 वर्ष) पुत्री देवेंद्र पाल, निवासी शास्त्रीपुरम आगरा, उत्तर-प्रदेश
- अदिती सोनी, (उम्र-25 वर्ष), निवासी ग्रेटर कैलाश, दिल्ली
इनका चल रहा इलाज
- कपिल शर्मा (उम्र 28 वर्ष) पुत्र हर्षरूप निवासी अर्जुन नगर, बुलंदशहर, उत्तर-प्रदेश
प्रतिष्ठा और लावण्या एक ही कॉलेज कर रही थीं लॉ
प्रतिष्ठा रायबरेली के जज चंद्रमणि की बेटी थीं। लवण्या के पिता आईटीबीपी में इंस्पेक्टर हैं और फिलहाल सिक्किम में तैनात हैं। आदित्य नोएडा की निजी कंपनी में काम करते थे, इनके पिता यतेंद्र आगरा दिवानी में स्टेनो हैं।
प्रतिष्ठा और लवण्या एक साथ ग्रेटर नोएडा के लायड लाॅ काॅलेज में एलएलबी द्वितीय वर्ष में पढ़ रही थीं और वहीं हाॅस्टल में रहती थीं।
गौतम इंजीनियरिंग कर चुके थे और नोएडा में सैमसंग कंपनी में काम करते थे। घायल कपिल निजी कंपनी में काम करते हैं और इनके पिता यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं।
वहीं अदिती सोनी दिल्ली के कालकाजी इलाके में स्थित एक काॅलेज में बीए सेकेंड ईयर की छात्रा थीं। इनके पिता निजी कंपनी में काम करते हैं।
