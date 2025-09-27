पहले क्लब में मस्ती फिर 5 दोस्तों का भयावह एक्सीडेंट, मरने वालों में यूपी के जज की बेटी और SI का बेटा भी शामिल
गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह एक ब्लैक थार डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में तीन युवतियों और दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में प्रतिष्ठा मिश्रा और लावण्या गौतम भी शामिल हैं जो लॉ की छात्राएं थीं। आशंका है कि तेज गति और नशे के कारण यह दुर्घटना हुई।
जागरण टीम, गुरुग्राम। गुरुग्राम के दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार तड़के 4:30 बजे एक भीषण हादसे में तेज रफ्तार ब्लैक थार (UP 81 CS 2319) झाड़सा फ्लाईओवर के पास एग्जिट 9 पर डिवाइडर से टकराकर कई बार पलट गई। हादसे में तीन युवतियों और दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है।
मृतकों की पहचान आदित्य प्रताप सिंह, प्रतिष्ठा मिश्रा (रायबरेली के जज की बेटी), लावण्या गौतम (शास्त्रीपुरम, आगरा), गौतम और एक अज्ञात के रूप में हुई। घायल कपिल (बुलंदशहर), जिसके पिता सब-इंस्पेक्टर हैं, मेदांता अस्पताल के आईसीयू में है।
जानकारी के अनुसार, सभी नोएडा में काम करते थे। प्रतिष्ठा और लावण्या ग्रेटर नोएडा के लॉयड लॉ कॉलेज में एलएलबी की पढ़ाई कर रही थीं।
बताया जा रहा है कि सभी गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित इबोला क्लब में आए थे। सभी मौज-मस्ती के बाद नशे में दिल्ली लौट रहे थे। 90 किमी/घंटा से अधिक रफ्तार के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी छत उड़ गई और मलबा 100 मीटर तक बिखर गया।
यह भी पढ़ें- चार बार बिकी और कई बार हुए चालान... जिस Thar में सवार थे 6 दोस्त उस कार को लेकर हुआ बड़ा खुलासा
हादसे से हाईवे पर यातायात बाधित हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन से गाड़ी को हटाया। वाहन अलीगढ़ के विष्णु कुमार के नाम पर पंजीकृत है। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और परिजनों को सूचित कर जांच शुरू कर दी है।
