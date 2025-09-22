Bulldozer Action: गुरुग्राम में जमकर गरजा बुलडोजर, DTPE के एक्शन से मचा हड़कंप

गुरुग्राम के सेक्टर-53 स्थित सरस्वती कुंज लोनी में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी तोड़फोड़ कार्रवाई की। इस दौरान लगभग 350 झुग्गियों और कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। डीटीपीई अमित मधोलिया ने बिना अनुमति निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और Slums और अन्य अवैध निर्माण हटाने की बात कही।

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के जिला नगर योजनाकार इन्फोर्समेंट (डीटीपीई) की टीम ने शनिवार को सेक्टर-53 स्थित सरस्वती कुंज लोनी में अवैध निर्माणों के विरुद्ध बड़ा तोड़फोड़ अभियान चलाया। यह कार्रवाई पुलिस थाना सेक्टर-53 के सहयोग से पुलिस बल की मौजूदगी में की गई।

डीटीपीई अमित मधोलिया के नेतृत्व में टीम ने कालोनी की आंतरिक सड़कों पर अवैध रूप से बनाई गई करीब 350 झुग्गियों को पूरी तरह से हटाया। इनके अलावा दो निर्माणाधीन मकान और सड़क के राइट आफ वे (आरओडब्लू) पर बनाई गई चारदीवारी को भी ध्वस्त कर दिया गया।