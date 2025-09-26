गुरुग्राम: स्मॉग से जंग के लिए 485 लाख में खरीदे जाएंगे एंटी स्मॉग गन, 100 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट मंजूर
गुरुग्राम नगर निगम प्रदूषण से निपटने के लिए एंटी स्मॉग गन खरीदेगा जिस पर 485 लाख रुपये खर्च होंगे। शुक्रवार को हुई वित्त एवं संविदा कमेटी की बैठक में इस फैसले समेत 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सड़कों सीवर लाइन और जलापूर्ति से जुड़े कई विकास कार्यों पर भी सहमति बनी। इसके अतिरिक्त सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नई मशीनें भी खरीदी जाएंगी।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी में प्रदूषण की आफत से निपटने के लिए गुरुग्राम नगर निगम एंटी स्माग गन खरीदेगा। मशीनों को खरीदने पर 485 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे उम्मीद है कि पराली जलाने पर होने वाले स्मॉग की समस्या से निपटने में आसानी हो जाएगी। दिल्ली में भी कृत्रिम बारिश करके स्मॉग को कम करने के लिए हाल ही में कानपुर आईआईटी से एक करार किया गया है।
कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय में हुई वित्त एवं संविदा कमेटी बैठक में इन मशीनाें सहित 16 एजेंडों पर प्रशासनिक मुहर लगाई गई। बैठक में सड़कों, सीवर लाइन, जलापूर्ति,मशीनों की खरीद, गोशाला निर्माण से लेकर सामुदायिक केंद्र तक कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
सबसे पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ग्रांट से ट्रक माउंटेड स्प्रिंकलर कम एंटी-स्माग गन मशीन खरीदने का प्रस्ताव पास किया गया। इसी तरह बजघेराड़ा फिरनी को माडल रोड बनाने के लिए 508.96 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया। बैठक की अध्यक्षता मेयर राजरानी मल्होत्रा ने की और बैठक में निगमायुक्त प्रदीप दहिया सहित कमेटी के सदस्य तथा अन्य निगम अधिकारी मौजूद रहे।
रिसाइकल सुपर सकर मशीनें आएंगी
बैठक में मेफील्ड गार्डन में बीएम बीसी रोड निर्माण के लिए 279.98 लाख, वहीं 900 एमएम व्यास की पुरानी सीवर लाइन को पेट्रोल पंप से धनवापुर चौक तक मजबूत करने के लिए 802.40 लाख की स्वीकृति दी गई। सफाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए 16 टन क्षमता वाली दो रीसायकल सुपर सकर मशीनें खरीदने का निर्णय लिया गया, जिस पर आपरेशन व मेंटेनेंस समेत लगभग दस करोड़ रुपये खर्च होंगे।
नई सड़कें बनेगी, पेयजल आपूर्ति बेहतर होगी
इसके अलावा, सोहना रोड से नया गांव तक इंटरलाकिंग टाइल्स और पानी की लाइन बिछाने के लिए 568.61 लाख रुपये तथा नयागांव में टाइल्स व जलापूर्ति कार्य के लिए 428.37 लाख रुपये की मंजूरी दी गई। वहीं, हेरिटेज स्कूल के पास से बालियावास गांव तक 33 फुट चौड़ी रेवेन्यू रोड के निर्माण पर 329.33 लाख रुपये, वजीराबाद क्षेत्र में 400 एमएम व्यास की सीवर लाइन और आरएमसी रोड निर्माण पर 348.75 लाख रुपये खर्च होंगे।
इन क्षेत्रों में भी होंगे विकास कार्य
बैठक में आरएमसी रोड, पैदलपथ और नाले के लिए 800.92 लाख, साउथ सिटी-2 और सेक्टर 17 ए हुडा मार्केट से बस स्टैंड रोड तक सीवर और जलापूर्ति लाइन के लिए 653.66 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। वार्ड-56 में रोड निर्माण, स्टार्म वाटर ड्रेन व सीवरेज पाइप लाइन डालने पर 740.29 लाख रुपये, वार्ड-15 में सीवरेज पाइप लाइन डालने पर 480.03 लाख खर्च होंगे।
बालियावास में बनेगी गोशाला
गोशाला निर्माण का प्रस्ताव भी एजेंडे में रहा। गांव बलियावास (वार्ड-20) में गोशाला के लिए 600 लाख रुपये और वार्ड-18 मियांवाली कालोनी में सीवर लाइन, जलापूर्ति व इंटरलाॅकिंग टाइल्स बिछाने पर 405.02 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। बैठक में वार्ड-एक गांव नाथूपुर में सामुदायिक केंद्र निर्माण का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर लगभग 9.45 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
