गुरुग्राम: स्मॉग से जंग के लिए 485 लाख में खरीदे जाएंगे एंटी स्मॉग गन, 100 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट मंजूर

गुरुग्राम नगर निगम प्रदूषण से निपटने के लिए एंटी स्मॉग गन खरीदेगा जिस पर 485 लाख रुपये खर्च होंगे। शुक्रवार को हुई वित्त एवं संविदा कमेटी की बैठक में इस फैसले समेत 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सड़कों सीवर लाइन और जलापूर्ति से जुड़े कई विकास कार्यों पर भी सहमति बनी। इसके अतिरिक्त सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नई मशीनें भी खरीदी जाएंगी।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी में प्रदूषण की आफत से निपटने के लिए गुरुग्राम नगर निगम एंटी स्माग गन खरीदेगा। मशीनों को खरीदने पर 485 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे उम्मीद है कि पराली जलाने पर होने वाले स्मॉग की समस्या से निपटने में आसानी हो जाएगी। दिल्ली में भी कृत्रिम बारिश करके स्मॉग को कम करने के लिए हाल ही में कानपुर आईआईटी से एक करार किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय में हुई वित्त एवं संविदा कमेटी बैठक में इन मशीनाें सहित 16 एजेंडों पर प्रशासनिक मुहर लगाई गई। बैठक में सड़कों, सीवर लाइन, जलापूर्ति,मशीनों की खरीद, गोशाला निर्माण से लेकर सामुदायिक केंद्र तक कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

सबसे पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ग्रांट से ट्रक माउंटेड स्प्रिंकलर कम एंटी-स्माग गन मशीन खरीदने का प्रस्ताव पास किया गया। इसी तरह बजघेराड़ा फिरनी को माडल रोड बनाने के लिए 508.96 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया। बैठक की अध्यक्षता मेयर राजरानी मल्होत्रा ने की और बैठक में निगमायुक्त प्रदीप दहिया सहित कमेटी के सदस्य तथा अन्य निगम अधिकारी मौजूद रहे।

नई सड़कें बनेगी, पेयजल आपूर्ति बेहतर होगी इसके अलावा, सोहना रोड से नया गांव तक इंटरलाकिंग टाइल्स और पानी की लाइन बिछाने के लिए 568.61 लाख रुपये तथा नयागांव में टाइल्स व जलापूर्ति कार्य के लिए 428.37 लाख रुपये की मंजूरी दी गई। वहीं, हेरिटेज स्कूल के पास से बालियावास गांव तक 33 फुट चौड़ी रेवेन्यू रोड के निर्माण पर 329.33 लाख रुपये, वजीराबाद क्षेत्र में 400 एमएम व्यास की सीवर लाइन और आरएमसी रोड निर्माण पर 348.75 लाख रुपये खर्च होंगे।