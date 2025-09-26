Language
    गुरुग्राम के रेस्टोरेंट में खाने को लेकर दिल्ली के कपल के साथ कर्मचारियों ने की बदसलूकी, शिकायत दर्ज

    By Vinay Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:45 AM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित एक चाइनीज रेस्टोरेंट में दिल्ली के दंपती के साथ रेस्टोरेंट कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। खराब खाना परोसे जाने की शिकायत करने पर भी भारी बिल दिया गया। ऋषि आनंद नामक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसमें धमकाने का आरोप भी लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेस्टोरेंट ने बिना बिल चुकाए जाने का आरोप लगाया।

    रेस्टोरेंट में खराब खाने का विरोध करने पर दिल्ली के दंपती से बदसलूकी।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 29 स्थित एक चाइनीज रेस्टोरेंट में बुधवार रात खाना खाने आए दिल्ली के दंपती से रेस्टारेंट के कुछ लोगों ने बदसलूकी की। दंपती ने खराब खाना परोसने पर विरोध जताया था। इसके बावजूद उन्हें भारी-भरकम बिल दे दिया गया। दंपती ने सेक्टर 29 थाने में लिखित शिकायत दी है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर भी जानकारी साझा की है।

    दिल्ली के माडल टाउन में रहने वाले ऋषि आनंद ने शिकायत में कहा कि वह निजी कंपनी के संचालक हैं। बुधवार रात पत्नी के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित एक चाइनीज रेस्टोरेंट आए। डिमसम का आर्डर दिया। उन्हें खराब गुणवत्ता के साथ परोसा गया।

    उन्होंने तुरंत वेटर और प्रबंधन से शिकायत की। जब उन्हें दोबारा खाना दिया गया तो वह भी खराब गुणवत्ता का था। उन्होंने खाने से इनकार किया और आर्डर रद्द कर दिया। इसके बावजूद रेस्टोरेंट की तरफ से उन्हें 4851 रुपये का बिल दिया गया।

    उन्होंने उसे देने से मना किया तो रेस्टोरेंट से बाहर निकलने से भी रोका और कुछ लोगों को बुलाकर धमकाया। सेक्टर 29 थाना प्रभारी का कहना है कि व्यापारी की शिकायत पर जांच की जा रही है। रेस्टोरेंट की तरफ से भी शिकायत दी गई है कि दंपती बिना बिल चुकाए ही रेस्टोरेंट से चले गए।