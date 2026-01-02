Language
    हरियाणा के गरीब परिवारों को सरकार देगी 80 हजार रुपये की मदद, बस पूरी करनी होंगी ये शर्तें

    By Aditya Raj Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:10 PM (IST)

    हरियाणा सरकार की डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत अब सभी बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। पहले य ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है।

    उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा योजना में बदलाव के उपरांत इसमें सभी पात्र बीपीएल परिवारों को लाभ दिया जा रहा है।

    सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार किया है। हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है।

    यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए।

