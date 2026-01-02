मेट्रो विस्तार: रेजांग ला चौक रूट की डीपीआर में होगा संशोधन, बढ़ाई जा सकती है स्टेशनों की संख्या

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के द्वारका से गुरुग्राम के रेजांग प्ला चौक मेट्रो रूट की डिटेल प्रोजक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) में संशोधन होगा। इसकी सहमति हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (एचएमआरटीसी) की बोर्ड बैठक में हो गई है। नई डीपीआर में मेट्रो रूट के स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

इस प्रस्तावित रूट पर दिल्ली में तीन स्टेशन बनने हैं जबकि गुरुग्राम में चार स्टेशन प्रस्तावित थे। लेकिन यात्रियों के आकलन की रिपोर्ट आने के बाद बदलाव करने की तैयारी की गई है। गुरुग्राम में मेट्रो रूट की लंबाई 4.90 किमी तथा दिल्ली में 3.50 किमी होगी।