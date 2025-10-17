गुरुग्राम: 'जन विश्वास-जन विकास' कार्यक्रम में 113 लाभार्थियों को मिला PMAY स्वीकृति पत्र; मंत्री बोले- निवेश पर जोर

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। प्रदेश सरकार के एक साल पूरे होने पर सेक्टर-44 अपैरल हाउस में 'जन विश्वास-जन विकास' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह शरीक हुए। अध्यक्षता जिले के उपायुक्त अजय कुमार ने की। इस मौके पर जहां प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई गईं, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 113 पात्र लाभार्थियों को उनके आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। योजना के तहत प्रत्येक नागरिक को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

एक वर्ष में 217 में से 46 वादे पूरे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक वर्ष के भीतर 217 में से 46 वादों को पूर्ण कर अंत्योदय के अपने संकल्प की दिशा में आगे कदम बढ़ाएं हैं। वर्तमान में 158 वादों पर कार्य तेजी और पारदर्शिता के साथ प्रगति पर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्र की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया है।

हरियाणा सरकार निरंतर आगे बढ़ रही सिंह ने कहा कि गुरुग्राम तकनीक, निवेश, शहरी बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों के मामले में पूरे उत्तर भारत का विकास इंजन बन चुका है। मारुति सुजुकी, सुजुकी मोटरसाइकल, यूनो मिंडा और फ्लिपकार्ट जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के बड़े निवेशों ने हरियाणा को औद्योगिक क्षेत्र में विश्वस्तरीय पहचान दिलाई है। जंगल सफारी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं से गुरुग्राम को टूरिज्म हब बनाने की दिशा में भी हरियाणा सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है।