गुरुग्राम: 'जन विश्वास-जन विकास' कार्यक्रम में 113 लाभार्थियों को मिला PMAY स्वीकृति पत्र; मंत्री बोले- निवेश पर जोर
गुरुग्राम में 'जन विश्वास-जन विकास' कार्यक्रम में 113 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के स्वीकृति पत्र मिले। मंत्री ने निवेश पर जोर देते हुए कहा कि सरकार नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना से लाभार्थियों को अपने घर का सपना साकार करने में मदद मिलेगी।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। प्रदेश सरकार के एक साल पूरे होने पर सेक्टर-44 अपैरल हाउस में 'जन विश्वास-जन विकास' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह शरीक हुए। अध्यक्षता जिले के उपायुक्त अजय कुमार ने की। इस मौके पर जहां प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई गईं, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 113 पात्र लाभार्थियों को उनके आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। योजना के तहत प्रत्येक नागरिक को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
एक वर्ष में 217 में से 46 वादे पूरे
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक वर्ष के भीतर 217 में से 46 वादों को पूर्ण कर अंत्योदय के अपने संकल्प की दिशा में आगे कदम बढ़ाएं हैं। वर्तमान में 158 वादों पर कार्य तेजी और पारदर्शिता के साथ प्रगति पर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्र की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया है।
यह भी पढ़ें- 300 करोड़ से बदलेगी गुड़गांव रेलवे स्टेशन सूरत, लोहे के पिलर पर खड़ी होगी 9 मंजिला खूबसूरत बिल्डिंग
कई ऐतिहासिक कदम उठाए
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के माध्यम से प्रदेश के हर वर्ग को सशक्त बनाया गया है। किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार देने, शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण और शहरी विकास को गति देने के लिए सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।
हरियाणा सरकार निरंतर आगे बढ़ रही
सिंह ने कहा कि गुरुग्राम तकनीक, निवेश, शहरी बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों के मामले में पूरे उत्तर भारत का विकास इंजन बन चुका है। मारुति सुजुकी, सुजुकी मोटरसाइकल, यूनो मिंडा और फ्लिपकार्ट जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के बड़े निवेशों ने हरियाणा को औद्योगिक क्षेत्र में विश्वस्तरीय पहचान दिलाई है। जंगल सफारी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं से गुरुग्राम को टूरिज्म हब बनाने की दिशा में भी हरियाणा सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है।
यह भी पढ़ें- साबरमती से गुड़गांव के बीच निर्धारित मार्ग पर नहीं चल पाईं वंदे भारत ट्रेनें, 15 घंटे के बजाय 28 घंटे में पहुंची
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मिसाल कायम
उन्होंने बताया कि ग्लोबल सिटी के ऊपर तेजी से काम चल रहा है। स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए रोजगार सब्सिडी योजना शुरू की गई है और छोटे व मंझोले उद्योगों के लिए नीतिगत सुधार किए गए हैं। वन एवं पर्यावरण संरक्षण में भी हरियाणा ने उल्लेखनीय प्रगति की है। 21.52 करोड़ पौधारोपण, प्राण वायु देवता पेंशन योजना, शहरी एवं इको टूरिज्म का विकास, और बीड़ शिकारगाह में एशिया का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र जैसे नवाचारी प्रयासों से राज्य की जैव विविधता को सशक्त किया गया है। गिद्ध संरक्षण, आक्सी वन, हाथी पुनर्वास केंद्र जैसी पहलों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मिसाल कायम की गई है।
सीएम नायब सिंह सैनी ने दिया डिजिटल भाषण
राज्य स्तरीय कार्यक्रम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में पूरी की गई उपलब्धियों पर आधारित बुकलेट का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा, कार्यक्रम की नोडल अधिकारी एवं नगर निगम गुरुग्राम की एडिशनल कमिश्नर अंकिता चौधरी, एडीसी वत्सल वशिष्ठ, जिला परिषद के सीईओ सुमित कुमार, निगम से संयुक्त आयुक्त रविंद्र मलिक, डीआईपीआरओ बिजेंद्र कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी, गुरुग्राम महानगर भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत यादव आदि मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।