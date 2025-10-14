Language
    गुड़गांव रेलवे स्टेशन की होगी मेट्रो स्टेशन से सीधी कनेक्टिविटी, यात्रियों को आवाजाही में होगी आसानी

    By Aditya Raj Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:29 PM (IST)

    गुरुग्राम रेलवे स्टेशन को मेट्रो स्टेशन से सीधा जोड़ा जाएगा। इसके लिए फुट ओवरब्रिज बनेगा, जिससे यात्रियों को आसानी होगी और स्टेशन पर भीड़ कम होगी। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड 28.5 किलोमीटर लंबा नया कॉरिडोर बना रहा है, जिस पर 5,452 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस प्रोजेक्ट से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक कम होगा।

    गुड़गांव रेलवे स्टेशन की होगी मेट्रो स्टेशन से सीधी कनेक्टिविटी, यात्रियों को आवाजाही में होगी आसानी।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुड़गांव रेलवे स्टेशन की मेट्रो स्टेशन से सीधी कनेक्टिविटी होगी। इसके लिए मेट्रो स्टेशन को फुट ओवरब्रिज के माध्यम से गुड़गांव रेलवे स्टेशन को जोड़ा जाएगा।

    इससे जहां रूट बदलने वाले यात्रियों को प्लेटफार्म से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होगी, वहीं स्टेशन परिसर में भीड़भाड़ अधिक नहीं होगी। इस तरह की सुविधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है। मेट्रो स्टेशन को फुट ओवरब्रिज बनाकर जोड़ दिया गया है।

    मिलेनियम सिटी गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन से आगे गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ने काॅरिडोर के विस्तार को लेकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। फिलहाल पहले पैकेज का काम शुरू हुआ है। जल्द ही दूसरे पैकेज का भी काम शुरू होगा।

    दूसरे पैकेज का काम शुरू करने से पहले जहां कहीं भी योजना को बेहतर करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। इसी दिशा में गुड़गांव रेलवे स्टेशन से नजदीक मेट्रो स्टेशन को जोड़ने के लिए फुट ओवरब्रिज बनाया जाएगा।

    इससे रेलवे स्टेशन परिसर एवं आसपास ट्रैफिक का दबाव कम होगा। फिलहाल रेलवे स्टेशन व आसपास ट्रैफिक का दबाव काफी अधिक है। पूरे दिन जाम जैसी स्थिति रहती है।

    बता दें कि शुरू से ही लोगों की मांग है कि दिल्ली की तरह ही गुड़गांव रेलवे स्टेशन एवं मेट्रो स्टेशन को जोड़ा जाए। जानकारों का कहना है कि गुरुग्राम में ट्रैफिक का दबाव काफी अधिक है। ऐसे में उन सभी सुविधाओं के ऊपर प्राेजेक्ट तैयार करने के दौरान ही ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनसे सड़कों पर लोग व वाहन कम दिखाई दें।

    नया काॅरिडोर 28.5 किमी लंबा होगा

    मिलेनियम सिटी गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन के आगे से लेकर साइबर हब तक 28.5 किलाेेमीटर लंबा नया कारिडोर होगा। इसके ऊपर 5,452 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है।

    मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम मेट्राे स्टेशन से आगे सेक्टर-45, साइबर पार्क, सेक्टर-47, सुभाष चौक, सेक्टर-48, सेक्टर-72ए, हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार फेज-छह, सेक्टर-10, सेक्टर-37, बसई गांव, सेक्टर-9, सेक्टर-सात, सेक्टर-चार, सेक्टर-पांच, अशोक विहार, सेक्टर-तीन, बजघेड़ा रोड, पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार, सेक्टर-23ए, सेक्टर-22, उद्योग विहार फेज-चार, उद्योग विहार फेज-पांच एवं साइबर सिटी में स्टेशन होगा। योजना को दो पैकेज में बांटा गया है।

    पहला पैकेज बसई गांव तक है। इससे आगे का हिस्सा पैकेज दो है। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के निदेशक आर. सांगवा का कहना है कि प्रोजेक्ट में किसी भी स्तर पर कमी न रहे, इसे ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है।

    गुड़गांव रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन की सीधी कनेक्टिविटी होने पर दोनों को लाभ होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज बनाए जाने से दोनों को लाभ हो रहा है। यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा हो गई। फुट ओवरब्रिज न होने से यात्रियों को मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता था।

