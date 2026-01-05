Language
    गुरुग्राम में 36 घंटे बंद रहेगी मास्टर जलापूर्ति, कई सेक्टरों और गांवों में रहेगी पानी की किल्लत

    By Aditya Raj Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:49 PM (IST)

    गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने 7 और 8 जनवरी 2026 को 36 घंटे के लिए मास्टर जलापूर्ति बंद करने की घोषणा की है। यह चंदू-बुढ़ेड़ा वाटर ट्री ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने मास्टर जलापूर्ति को लेकर सार्वजनिक सूचना जारी की है। प्राधिकरण के अनुसार चंदू-बुढ़ेड़ा स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सेक्टर-51 के बूस्टिंग स्टेशन से जुड़े मास्टर जलापूर्ति नेटवर्क में सुधार और आवश्यक रखरखाव कार्य किया जाएगा।

    यह कार्य 7 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे शुरू होगा और इसके 8 जनवरी 2026 की रात 11 बजे तक पूरा होने की संभावना है। इस दौरान करीब 36 घंटे तक मास्टर जलापूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी। जलापूर्ति बंद रहने से सेक्टर-37, सेक्टर-42 से सेक्टर-74 तक, गांव बादशाहपुर और गांव खांडसा में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी।

    जीएमडीए ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से अपील की है कि वे 6 जनवरी से 8 जनवरी 2026 के बीच पानी का संयमित और समझदारी से उपयोग करें ताकि जल संकट की स्थिति से बचा जा सके। यह सूचना जीएमडीए डिवीजन इंफ्रा-टू के वाटर सप्लाई के कार्यकारी अभियंता चार अभिनव वर्मा की तरफ से जारी की गई है।

