गुरुग्राम में 36 घंटे बंद रहेगी मास्टर जलापूर्ति, कई सेक्टरों और गांवों में रहेगी पानी की किल्लत
गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने 7 और 8 जनवरी 2026 को 36 घंटे के लिए मास्टर जलापूर्ति बंद करने की घोषणा की है। यह चंदू-बुढ़ेड़ा वाटर ट्री ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने मास्टर जलापूर्ति को लेकर सार्वजनिक सूचना जारी की है। प्राधिकरण के अनुसार चंदू-बुढ़ेड़ा स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सेक्टर-51 के बूस्टिंग स्टेशन से जुड़े मास्टर जलापूर्ति नेटवर्क में सुधार और आवश्यक रखरखाव कार्य किया जाएगा।
यह कार्य 7 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे शुरू होगा और इसके 8 जनवरी 2026 की रात 11 बजे तक पूरा होने की संभावना है। इस दौरान करीब 36 घंटे तक मास्टर जलापूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी। जलापूर्ति बंद रहने से सेक्टर-37, सेक्टर-42 से सेक्टर-74 तक, गांव बादशाहपुर और गांव खांडसा में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी।
जीएमडीए ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से अपील की है कि वे 6 जनवरी से 8 जनवरी 2026 के बीच पानी का संयमित और समझदारी से उपयोग करें ताकि जल संकट की स्थिति से बचा जा सके। यह सूचना जीएमडीए डिवीजन इंफ्रा-टू के वाटर सप्लाई के कार्यकारी अभियंता चार अभिनव वर्मा की तरफ से जारी की गई है।
