गुरुग्राम में 36 घंटे बंद रहेगी मास्टर जलापूर्ति, कई सेक्टरों और गांवों में रहेगी पानी की किल्लत

जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने मास्टर जलापूर्ति को लेकर सार्वजनिक सूचना जारी की है। प्राधिकरण के अनुसार चंदू-बुढ़ेड़ा स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सेक्टर-51 के बूस्टिंग स्टेशन से जुड़े मास्टर जलापूर्ति नेटवर्क में सुधार और आवश्यक रखरखाव कार्य किया जाएगा।

यह कार्य 7 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे शुरू होगा और इसके 8 जनवरी 2026 की रात 11 बजे तक पूरा होने की संभावना है। इस दौरान करीब 36 घंटे तक मास्टर जलापूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी। जलापूर्ति बंद रहने से सेक्टर-37, सेक्टर-42 से सेक्टर-74 तक, गांव बादशाहपुर और गांव खांडसा में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी।