गुरुग्राम में गैंगस्टरों पर पुलिस का शिकंजा, सुनील तोता की संपत्ति की सील; बनारसी का घर किया जमींदोज

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गैंगस्टर सुनील तोता और बनारसी के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। सुनील तोता की संपत्ति को सील कर दिया गया और बनारसी की ओर से सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए पांच मंजिला मकान को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि, पुलिस संबंधित प्राधिकरण के साथ सुनील तोता के भी निर्माण को ध्वस्त करने के लिए पहुंची थी, लेकिन स्वजन ने ऐन मौके पर कोर्ट के स्टे आर्डर दिखा दिए।

गुरुग्राम पुलिस ने ऐसे अपराधियों का खाका तैयार किया है, जिनके द्वारा आपराधिक कार्य करके अवैध व अनैतिक तरीके से सम्पति अर्जित की गई है। इससे पहले भी गुरुग्राम पुलिस की ओर से छह अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। इसी कड़ी में गुरुग्राम पुलिस की ओर से राजेंद्रा पार्क में दो कुख्यात अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अपराधी बनारसी सूरत नगर फेस-2 का रहने वाला है। यह विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। लड़ाई-झगड़ा, दहशत फैलाने, हत्या, अवैध मादक पदार्थ बेचने तथा अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर अपराधों में लगातार इसकी संलिप्तता रही है। यह कई बार जेल जा चुका है। इसके खिलाफ छह केस पहले से ही दर्ज हैं।

बनारसी के बारे में जानकारी एकत्रित करने पर सामने आया है कि उसने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके 50 गज में मकान बना रखा है और अवैध गतिविधियों में सक्रिय रहकर अवैध संपति अर्जित करता है। इस पर सोमवार दोपहर एसीपी पश्चिम अभिलक्ष्य जोशी, राजेंद्रा पार्क थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार, डीटीपी अधिकारी आरएस बाठ व अन्य टीमों के सहयोग से बनारसी के इस अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया। सुनील तोता की संपत्ति को किया सील कुख्यात बदमाश सुनील उर्फ तोता धनवापुर गांव का रहने वाला है। बदमाश सुनील तोता का भी आपराधिक व सम्पति का रिकार्ड एकत्रित किया गया तो इसके खिलाफ हत्या करने के प्रयास, लूट, डकैती, फिरौती मांगने, जान से मारने की धमकी देने, अवैध हथियार रखने आदि के 34 केस अलग-अलग थानों में दर्ज हैं।