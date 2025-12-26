मैट्रिमोनियल साइट पर तलाश रहे थे खूबसूरत दुल्हन, हो गई 85 हजार रुपये की धोखाधड़ी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के एक व्यक्ति को मैट्रिमोनियल साइट पर दुल्हन की तलाश करना महंगा पड़ गया। ठगों ने जालसाजी कर उनसे कई बार में 85 हजार रुपये की धोखाधड़ी कर ली।

पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना ईस्ट पुलिस ने केस दर्ज किया है। सेक्टर 56 के जलवायु के रहने वाले पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाया था।

इसी दौरान एक अज्ञात ने उनसे संपर्क किया। उसने खुद को भरोसेमंद बताकर और शादी के सिलसिले में बात कही। इसके बाद उनसे कई बार में 85 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए। पैसे भेजने के बाद ठगों ने प्रोफाइल डिलीट कर दी। इसके बाद उन्हें धोखाधड़ी का अहसास हुआ।