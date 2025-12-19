मैट्रिमोनियल साइट पर दोस्ती कर महिला ने कारोबाजी को जाल में फंसाया, मोटे मुनाफे का लालच देकर ऐंठे 51 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए दोस्ती कर साइबर जालसाज महिला ने कारोबारी को फंसाया। फिर निवेश पर मोटे मुनाफे का लालच देकर 51.41 लाख रुपये ऐंठ लिए। आरोप है कि नार्ड ग्लोबल गोल्ड फाइनेंस नामक कंपनी ने बिज़नेस प्राफिट प्लान के नाम पर रकम निवेश कराई और बाद में रकम लौटाने से मना कर दिया। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



मौलवीगंज निवासी मो. अवैस ने बताया कि एक महिला ने निकाह फार एवर मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से संपर्क किया। खुद को जाना खान बताते हुए लाभकारी निवेश योजना के बारे में जानकारी दी। महिला के कहने पर अवैस ने नार्ड ग्लोबल गोल्ड फाइनेंस में निवेश किया। मो. अवैस ने बताया कि उसने अपने एसबीआइ खाते से अलग-अलग तिथियों में कंपनी द्वारा बताए गए विभिन्न खातों में कुल 51 लाख रुपये ट्रांसफर किए।

कंपनी ने यह राशि बिज़नेस प्राफिट प्लान के तहत ली थी। हालांकि, जब अवैस ने अपनी रकम वापस मांगी तो कंपनी ने कैश हैंडलिंग चार्ज, पेनल्टी आदि के नाम पर और पैसे मांगने शुरू कर दिए और भुगतान टालती रही। अब न तो रकम वापस की जा रही है और न ही कोई स्पष्ट जवाब दिया जा रहा है।