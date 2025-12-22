Language
    शादी के बाद पति की असलियत सामने आई तो दंग रह गई महिला डॉक्टर, ससुराल वाले भी थे शामिल; 5 पर एफआईआर

    By Dhrub Sharma Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 04:24 PM (IST)

    सिंभावली में एक महिला डॉक्टर से झूठ बोलकर शादी करने और फिर उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। विवाहिता के पिता ने ससुराल पक्ष पर झूठ बोलकर शादी करने ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सिंभावली। शादी के कुछ महीने बाद ही एक सरकारी महिला डॉक्टर के सामने पति की ऐसी हकीकत सामने आई कि उसे होश उड़ गए। इस झूठ में सिर्फ पति ही नहीं, महिला डॉक्टर के ससुराल वाले शामिल थे।

    खुद को सरकारी डाॅक्टर बताकर महिला डॉक्टर से शादी की गई। विवाहिता के पिता ने ससुराल पक्ष के लोगों पर झूठ बोलकर शादी करने, बेटी का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करने के आरोप में पांच नामजद आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

    सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिसमें उल्लेख किया है कि उनकी बेटी बीएएमएस एमडी डिग्री कर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय अनूपशहर में डाॅक्टर है। 20 अप्रैल 2024 को जिला बुलंदशहर थाना नौसेना क्षेत्र के ऊंचा गांव के रहने वाले मोहित से हिंदू रीति रिवाज के साथ बेटी की शादी की थी।

    उसे दौरान माता अनीता ने बेटे को डाॅक्टर बताते हुए नोएडा के अस्पताल में सहभागी बताया था। शादी में सोने चांदी के आभूषण, कार और नगदी समेत करीब 45 लाख रुपये खर्च कर शादी की थी। शादी के बाद बेटी और उसका पति करीब चार माह गांव में रहा और उसके बाद बुलंदशहर एक किराए का मकान लेकर रहने के लिए चले गए।

    बेटी ने अनूपशहर में तैनाती के बाद अस्पताल आना जाना शुरू कर दिया, तो वहीं आरोपी पति सूर्य हाॅस्पिटल, नोएडा में तथा फिर सरकारी अस्पताल सिकंदराबाद में अपने को डाॅक्टर बताता था। इस दौरान पति शराब, नशे की गोलियों का सेवन करके बुरी तरह नशे में धुत रहता था।

    उसकी नौकरी के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि वह कहीं भी तैनात नहीं है,केवल झूठ बोलकर शादी की है। ससुराल वाले उसकी तनख्वाह पर निर्भर रहने लगे और प्लाॅट की किस्त भी बेटी से वसूलने लगे। बेटी के विरोध करने पर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। चार जून को बेटी की ननद, ननदोई, सास, पति और देवर ने रुपये नहीं देने पर बेटी को बुरी तरह पीटा।

    प्लाॅट लेने के करीब पांच लाख रुपए कई किस्तों में ले लिए और 50 लाख रुपये की मांग करने लगे। बेटी ने बताया कि बुलंदशहर रहने के दौरान उसके देवर ने कई बार गलत काम करने का प्रयास किया। मांगी गई राशि नहीं देने पर बेटी को घर से मायके भेज दिया।

    थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि महिला के पिता की तहरीर पर पति मोहित समेत पांच आरोपियों अनीता, अंकित, चंचल और प्रशांत के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के उपरांत आरोपियों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

