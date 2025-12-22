हापुड़ में अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा, SDM ने जब्त किया बुलडोजर; एक्शन से मचा हड़कंप
संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ में बहादुरगढ़ के नगलाबड़ गांव में खनन के कार्य में लगे बुलडोजर को एसडीएम ने छापा मारकर पुलिस के हवाले कर दिया है। एसडीएम ने एक सप्ताह के अंदर खनन के खिलाफ यह दूसरी कार्रवाई की है।
बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के नगलाबड़ गांव में रविवार को बुलडोजर के माध्यम से खनन का कार्य किया जा रहा था। इस बात की सूचना मिलने के बाद एसडीएम श्रीराम यादव मौके पर पहुंच गए और बुलडोजर को कब्जे में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया।
एसडीएम ने बताया कि किसी भी सूरत में क्षेत्र में अवैध खनन का कार्य नहीं होने दिया जाएगा। बता दें कि एक सप्ताह के अंदर एसडीएम द्वारा अवैध खनन पर यह दूसरी कार्रवाई की गई है।
एसडीएम की इस कार्रवाई के बाद इस तरह का कार्य करने वाले लोगों में अफरा-तफरी मची हुई है।
