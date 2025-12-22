हापुड़ में अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा, SDM ने जब्त किया बुलडोजर; एक्शन से मचा हड़कंप

संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ में बहादुरगढ़ के नगलाबड़ गांव में खनन के कार्य में लगे बुलडोजर को एसडीएम ने छापा मारकर पुलिस के हवाले कर दिया है। एसडीएम ने एक सप्ताह के अंदर खनन के खिलाफ यह दूसरी कार्रवाई की है।

