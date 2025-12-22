Language
    हापुड़ में अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा, SDM ने जब्त किया बुलडोजर; एक्शन से मचा हड़कंप

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 12:42 PM (IST)

    हापुड़ के बहादुरगढ़ में एसडीएम ने नगलाबड़ गांव में खनन में लगे बुलडोजर को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। एसडीएम श्रीराम यादव ने अवैध खनन के खिलाफ एक सप् ...और पढ़ें

    Hero Image

    हापुड़ में एसडीएम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। जागरण

    संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ में बहादुरगढ़ के नगलाबड़ गांव में खनन के कार्य में लगे बुलडोजर को एसडीएम ने छापा मारकर पुलिस के हवाले कर दिया है। एसडीएम ने एक सप्ताह के अंदर खनन के खिलाफ यह दूसरी कार्रवाई की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के नगलाबड़ गांव में रविवार को बुलडोजर के माध्यम से खनन का कार्य किया जा रहा था। इस बात की सूचना मिलने के बाद एसडीएम श्रीराम यादव मौके पर पहुंच गए और बुलडोजर को कब्जे में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया।

    एसडीएम ने बताया कि किसी भी सूरत में क्षेत्र में अवैध खनन का कार्य नहीं होने दिया जाएगा। बता दें कि एक सप्ताह के अंदर एसडीएम द्वारा अवैध खनन पर यह दूसरी कार्रवाई की गई है।

    एसडीएम की इस कार्रवाई के बाद इस तरह का कार्य करने वाले लोगों में अफरा-तफरी मची हुई है।