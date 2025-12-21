Video: हापुड़ में हाईवे पर युवक की स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस
हापुड़ में एक युवक का DFC पुल पर लटक कर हाईवे पर स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक पुल से लटककर खतरनाक स्टंट करते हुए दिख रहा है। ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर स्थित रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) पुल के पास एक युवक का स्टंटबाजी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ।
वीडियो में युवक तेज रफ्तार से दौड़ते वाहनों के बीच खतरनाक ढंग से स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे न केवल उसकी जान खतरे में पड़ी, बल्कि हाईवे से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा को भी खतरा हो गया । प्रसारित वीडियो में हाईवे पर यातायात सामान्य रूप से चल रहा था।
December 20, 2025
अचानक युवक की स्टंटबाजी से कुछ वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाने पड़े, जिससे बड़ा हादसा होते-होते बचा। व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह की लापरवाही किसी भी समय जानलेवा साबित हो सकती थी। वीडियो प्रसारित होने के बाद इंटरनेट पर लोगों में नाराजगी देखने को मिली ।
लोगों ने इसे गैर-जिम्मेदाराना हरकत बताते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसी स्टंटबाजी कानून का उल्लंघन होने के साथ-साथ आम जनता की जान के लिए खतरा है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी निरीक्षक श्योपाल सिंह ने बताया कि युवक की पहचान कर उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी ।
