Video: हापुड़ में हाईवे पर युवक की स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस

अचानक युवक की स्टंटबाजी से कुछ वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाने पड़े, जिससे बड़ा हादसा होते-होते बचा। व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह की लापरवाही किसी भी समय जानलेवा साबित हो सकती थी। वीडियो प्रसारित होने के बाद इंटरनेट पर लोगों में नाराजगी देखने को मिली ।

लोगों ने इसे गैर-जिम्मेदाराना हरकत बताते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसी स्टंटबाजी कानून का उल्लंघन होने के साथ-साथ आम जनता की जान के लिए खतरा है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी निरीक्षक श्योपाल सिंह ने बताया कि युवक की पहचान कर उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी ।