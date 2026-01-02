राजीव चौक की जाम समस्या पर जीएमडीए का एक्शन प्लान, स्लिप रोड का निर्माण कर दिलाई जाएगी राहत

जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। साइबर सिटी के सबसे अधिक यातायात दबाव वाले चौराहों में शामिल राजीव चौक पर जाम से निजात दिलाने की दिशा में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने ठोस पहल शुरू कर दी है। रोजाना करीब एक लाख वाहनों की आवाजाही वाले इस चौराहे पर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए जल्द ही उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी।

जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बीएसएनएल और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में गुरुग्राम-सोहना हाईवे से दिल्ली-जयपुर हाईवे की ओर जाने वाले वाहनों के लिए स्लिप रोड निर्माण के प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्थित राजीव चौक एक ओर गुरुग्राम-सोहना हाईवे और दूसरी ओर ओल्ड रेलवे रोड से जुड़ा हुआ है। एनएचएआइ की ओर से दोनों सड़कों के ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए अंडरपास का निर्माण किया जा चुका है लेकिन वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण सुबह और शाम के पीक घंटों में वाहन चालकों को आठ से दस मिनट तक सिग्नल पर रुकना पड़ता है।

फिलहाल गुरुग्राम-सोहना हाईवे से जयपुर की दिशा में सीधे मुड़ने के लिए कोई स्लिप रोड नहीं है, जिससे यातायात सिग्नल पर अतिरिक्त दबाव बन रहा है। जीएमडीए का मानना है कि यदि इस दिशा में स्लिप रोड का निर्माण कर दिया जाए तो बड़ी संख्या में वाहन बिना रुके जयपुर की ओर निकल सकेंगे और चौक पर जाम की स्थिति में काफी हद तक सुधार होगा।