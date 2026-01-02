अब रॉन्ग साइड ड्राइविंग की तो जुर्माने के साथ दर्ज होगी FIR, गुरुग्राम पुलिस ने शुरू की सख्त कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। यातायात सुरक्षित और अनुशासित बनाने के लिए पुलिस ने गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अब रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों पर केवल चालान ही नहीं बल्कि गंभीर मामलों में अभियोग दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यह निर्णय शहर में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए लिया गया है।

यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा के निर्देशानुसार पुलिस उपायुक्त यातायात डॉ. राजेश मोहन के नेतृत्व में की जाएगी। वहीं सहायक पुलिस आयुक्त यातायात हाइवे सत्यपाल यादव द्वारा इस पूरी कार्रवाई की निगरानी की जाएगी। पुलिस के अनुसार वर्ष 2025 के दौरान रांग साइड ड्राइविंग के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया।

एक जनवरी से 31 दिसंबर के बीच शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों और हाइवे पर विशेष निगरानी रखते हुए कुल दो लाख तीन हजार 936 वाहन चालकों के चालान किए गए। यह आंकड़ा दर्शाता है कि गलत दिशा में वाहन चलाना अब भी सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है।