गुरुग्राम में 23.64 करोड़ की ज्वेलरी और कैश जब्त, ED ने इंद्रजीत यादव के सहयोगियों के ठिकानों पर मारा छापा

ईडी ने इंद्रजीत यादव के सहयोगियों के ठिकानों पर की छापेमारी, 6.24 करोड़ नकद व 17.4 करोड़ की ज्वेलरी जब्त

जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने धन शोधन के मामले में म्यूजिक कारोबार से जुड़े इंद्रजीत सिंह यादव के सहयोगियों एवं उसे जुड़ी अन्य संस्थानों व लोगों के ठिकानों पर 30 दिसंबर से एक जनवरी के बीच छापेमारी की।

यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की गई। जांच में सामने आया है कि आरोपित अवैध वसूली, निजी फाइनेंसरों के साथ जबरन लोन सेटलमेंट, हथियारों के दम पर धमकी और इन अवैध गतिविधियों से कमीशन कमाने जैसे गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं।

ईडी ने यह जांच हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज 15 से अधिक एफआइआर और दाखिल चार्जशीट के आधार पर शुरू की। इन मामलों में आर्म्स एक्ट, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं।

जांच में बताया गया है कि इंद्रजीत सिंह यादव, जो मेसर्स रिकार्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जिसे जेम्स ट्यून्स के नाम से जाना जाता है) का मालिक और मुख्य नियंत्रक है। उस पर हत्या, अवैध वसूली, धोखाधड़ी, जबरन लोन सेटलमेंट, अवैध जमीन कब्जा और हिंसक अपराधों में शामिल होने के आरोप हैं।

वह हरियाणा पुलिस के कई मामलों में वांछित है और फिलहाल यूएई से फरार बताया जा रहा है। ईडी ने विशेष इनपुट के आधार पर मामले से जुड़े अन्य लोगों पर भी छापेमारी की। इस दौरान इंद्रजीत सिंह यादव के करीबी सहयोगी अमन कुमार की भूमिका सामने आई जो अवैध धन को इधर-उधर करने और निजी फाइनेंसरों से सेटलमेंट कराने में अहम भूमिका निभा रहा था।

अमन कुमार के पास अपराध से अर्जित धन (प्रोसीड्स आफ क्राइम) पाया गया और वह उसे छिपाने की कोशिश कर रहा था। छापेमारी के दौरान ईडी ने 6.24 करोड़ रुपये नकद, करीब 17.4 करोड़ रुपये की ज्वेलरी, कई चेकबुक, लगभग 35 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक कागजात व डिजिटल डेटा जब्त किया।