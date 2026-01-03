गुरुग्राम में सामान के पैसे मांगने पर गुंडागर्दी, रेहड़ी संचालक और कर्मचारी को मारपीट

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। पालम विहार थाना क्षेत्र में रेहड़ी संचालक द्वारा सिगरेट, चाय और पराठे के पैसे मांगने पर कुछ लोगों ने रेहड़ी संचालक और उसके यहां काम करने वाले युवक से मारपीट की। अपने को क्षेत्र का दादा बताकर रुपये देने से इनकार कर दिया और फरार हो गए। रेहड़ी संचालक की शिकायत पर पालम विहार विहार थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के रहने वाले राममिश्रा ने बताया कि वह यहां पालम विहार क्षेत्र में रहते हैं और चाय, पराठे की रेहड़ी लगाते हैं। गुरुवार रात 12 बजे करीब मोलाहेड़ा गांव का एक लड़का हितेश यादव गाड़ी से आया। उसने सिगरेट, चाय और दो पराठे लिए।