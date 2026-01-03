Language
    गुरुग्राम में सामान के पैसे मांगने पर गुंडागर्दी, रेहड़ी संचालक और कर्मचारी को मारपीट

    By Vinay Trivedi Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 04:42 PM (IST)

    गुरुग्राम के पालम विहार में सिगरेट और पराठे के पैसे मांगने पर एक रेहड़ी संचालक और उसके कर्मचारी से मारपीट की गई। मोलाहेड़ा गांव के हितेश यादव ने खुद क ...और पढ़ें

    सामान के पैसे मांगने पर रेहड़ी संचालक से गुंडागर्दी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। पालम विहार थाना क्षेत्र में रेहड़ी संचालक द्वारा सिगरेट, चाय और पराठे के पैसे मांगने पर कुछ लोगों ने रेहड़ी संचालक और उसके यहां काम करने वाले युवक से मारपीट की। अपने को क्षेत्र का दादा बताकर रुपये देने से इनकार कर दिया और फरार हो गए। रेहड़ी संचालक की शिकायत पर पालम विहार विहार थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के रहने वाले राममिश्रा ने बताया कि वह यहां पालम विहार क्षेत्र में रहते हैं और चाय, पराठे की रेहड़ी लगाते हैं। गुरुवार रात 12 बजे करीब मोलाहेड़ा गांव का एक लड़का हितेश यादव गाड़ी से आया। उसने सिगरेट, चाय और दो पराठे लिए।

    चार-पांच लोगों को बुलाकर पीटा

    पैसे मांगने पर उसने कहा कि वह लोकल है और उसकी यहां बदमाशी चलती है। उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। जब रेहड़ी संचालक ने सामान देने से मना किया तो आरोपित ने चार-पांच लोगों को बुला लिया और राममिश्रा से मारपीट की। रेहड़ी में तोड़फोड़ के बाद बीच में आए वहां काम करने वाले एक अन्य युवक से भी मारपीट की। इसके बाद धमकी देते हुए फरार हो गए।

