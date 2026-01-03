Language
    गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर निगम की बड़ी कार्रवाई, सरस्वती एन्क्लेव में दो भवन सील

    By Aditya Raj Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:55 PM (IST)

    गुरुग्राम नगर निगम ने सरस्वती एन्क्लेव में दो प्रॉपर्टी सील कीं, जिन पर लाखों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम नगर निगम इलाके में शुक्रवार को प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रही। जोन-1 में नगर निगम की टीम ने सरस्वती एन्क्लेव में दो प्रॉपर्टी सील कर दीं। इन प्रॉपर्टी पर क्रमशः 20,88,230 रुपये और 22,25,414 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।

    नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, बकाया टैक्स होने के बावजूद संबंधित प्रॉपर्टी मालिकों ने तय समय में भुगतान नहीं किया, जिसके बाद नियमों के अनुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई। निगम की इस कार्रवाई का मकसद रेवेन्यू कलेक्शन को मजबूत करना और टैक्स नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। पिछले 15 दिनों में जोन-1 में कुल 28 डिफॉल्टर प्रॉपर्टी सील की गई हैं। इसके अलावा, 33 अन्य प्रॉपर्टी की पहचान की गई है, और जल्द ही उनके खिलाफ भी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। निगम लगातार प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी कर रहा है, और उन्हें बकाया टैक्स चुकाने की चेतावनी दे रहा है।

    आपत्तियां दर्ज, कुछ ने भुगतान किया

    नोटिस जारी होने के बाद, 11 प्रॉपर्टी मालिकों ने अपने प्रॉपर्टी टैक्स डेटा में सुधार के लिए आपत्तियां दर्ज की हैं, जिनकी जांच की जा रही है। इस बीच, सीलिंग की कार्रवाई को देखते हुए, दो प्रॉपर्टी मालिकों ने अपना बकाया टैक्स चुका दिया है।

    गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है, जिससे शहर में नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने साफ किया कि टैक्स डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सभी प्रॉपर्टी मालिकों को समय पर टैक्स चुकाकर निगम का सहयोग करना चाहिए।