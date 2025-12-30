विकसित गुरुग्राम की दिशा में बड़ा कदम, सीएम सैनी ने शहर में 100 किमी स्मार्ट सड़क और नए अस्पताल बनाने का किया ऐलान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक राजधानी के रूप में गुरुग्राम तेजी से उभर रहा है। दुनिया भर के लाखों लोग इस शहर में रह रहे हैं। आईटी, ऑटोमोबाइल, गारमेंट्स, टेलीकाॅम हब के रूप में विश्वस्तरीय पहचान बन चुकी है। इसे ध्यान में रखकर नाम के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रदेश सरकार ने संकल्प किया है। जल्द ही गुरुग्राम देश का सबसे बेहतर शहर होगा। यह दुनिया के भी बेहतर शहरों में शामिल होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

163 वादों पर तेजी से हो रहा काम मंगलवार को वरिष्ठ भाजपा नेता व गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा के नेतृत्व में सिविल लाइंस के कंपनी बाग मैदान में आयोजित विकसित गुरुग्राम महारैली में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार जो वायदे करती है, उन्हें धरातल पर उतारती है। विधानसभा चुनावों के संकल्प-पत्र में किए गए 217 वादों में से 54 वादे मात्र एक वर्ष में पूरे कर दिए गए हैं, जबकि 163 वादों पर कार्य प्रगति पर है।

11 वर्षों का पेश किया खाका भाजपा सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल में गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में 1,909 करोड़ रुपये की लागत से व्यापक विकास कार्य करवाए गए हैं। पिछले साढ़े 11 वर्षों में क्षेत्र के लिए की गई 67 घोषणाओं में से 39 पूरी हो चुकी हैं और 11 पर कार्य प्रगति पर है। विकास की इस दौड़ में प्रकृति संरक्षण को भी समान महत्व दिया जा रहा है, जिसके तहत शहर के बीचों-बीच छोटे-छोटे आक्सीजन पाॅकेट्स और पार्कों का विस्तार किया जा रहा है।

दीर्घकालीन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और आधुनिक कचरा प्रबंधन तकनीकों के माध्यम से इसे नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम, सोहना तथा पटौदी विधानसभा क्षेत्रों के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से प्रत्येक क्षेत्र के लिए अतिरिक्त पांच-पांच करोड़ रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने आश्वस्त किया कि गुरुग्राम की पेयजल व्यवस्था को आने वाले 50 वर्षों तक सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ी एवं दीर्घकालीन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

सड़क को एलिवेटेड किए जाने की भी मांग रखी भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य व पूर्व सांसद सुधा यादव ने कहा कि गुरुग्राम विकासशील न रहकर विकसित होना चाहिए। जो कुछ कमी हो, वह पूरा होना चाहिए। उन्होंने पटौदी रोड का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कराने एवं सेक्टर-10ए से लेकर गाडौली तक सड़क का निर्माण कराने सहित कई मांगें मुख्यमंत्री के सामने रखीं। प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम में कम से कम चार जिला नागरिक अस्पताल एवं चार सब्जी मंडी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने हीरो होंडा चौक से लेकर कैप्टन उमंग भारद्वाज चौक तक की सड़क को एलिवेटेड किए जाने की भी मांग रखी।

विधायक मुकेश शर्मा को दी बधाई महारैली के संयोजक विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में विकसित हरियाणा बन रहा है। मुख्यमंत्री 24 घंटे प्रदेश के विकास में लगे हैं। थकते नहीं हैं। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। प्रदेश को सच्चा व ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के विकास को लेकर मुख्यमंत्री स्वयं विशेष दिलचस्पी ले रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही नाम के अनुरूप गुरुग्राम दिखाई देगा। मुख्यमंत्री सहित सभी नेताओं ने विधायक मुकेश शर्मा को उनके जन्मदिन की बधाई दी।

साइबर सिटी की 100 किलोमीटर से अधिक सड़क हाेगी स्मार्ट विकसित गुरुग्राम महारैली में विधायक मुकेश शर्मा द्वारा रखी गई अधिकतर मांगों को मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। अन्य मांगों के ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। विधायक मुकेश शर्मा द्वारा की गई मांगों के तहत मुख्यमंत्री ने शहर की 100 किलोमीटर सड़क को स्मार्ट बनाने, गुरुग्राम पुलिस लाइन के निकट गोशाला मैदान में लगभग 4 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से नए विद्यालय भवन का निर्माण कराने, नेहरू स्टेडियम में पुराने खेल हास्टल के स्थान पर नया आधुनिक खेल हास्टल बनाने, गुरुग्राम में 30 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू करने, जिला नागरिक अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने, वजीराबाद में पीएचसी का दर्जा बढ़ाकर 50 बेड का अस्पताल बनाने, वजीराबाद गांव में मैत्री वन को शीघ्र पूर्ण कराने, खाटू धाम के लिए धार्मिक संस्था द्वारा आवेदन किए जाने पर नियमानुसार प्लाट उपलब्ध कराने, सेक्टर-29 में सिटी बस टर्मिनल का निर्माण कराने, पुराने बस अड्डे के शिफ्ट होने के बाद वहां सिटी बस डिपो व अन्य सुविधाएं विकसित कराने, बायोडायवर्सिटी पार्क में लाइब्रेरी की सुविधा शुरू करने, गुरु द्रोणाचार्य एवं माता शीतला के नाम पर शहर में प्रवेश द्वार बनाने, राजेंद्रा पार्क क्षेत्र में श्मशान घाट बनाने, कमला नेहरू पार्क एवं गांव सिलोखरा में सामुदायिक केंद्र बनाने की घोषणा की। शहर के सबसे बड़े व पुराने सदर बाजार को स्मार्ट बाजार बनाने सहित कई विकास कार्यों की मुख्यमंत्री ने घोषणा कर महारैली में उमड़े जनसैलाब को गदगद कर दिया।

तालियों से गूंज उठी महरौली मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान महरौली स्थल कई बार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा। महारैली का संचालन भाजपा जिला प्रभारी संदीप जोशी ने किया। इस मौके पर पटौदी विधायक बिमला चौधरी, सोहना विधायक तेजपाल तंवर, बावल विधायक डा. कृष्ण कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ऊषा प्रियदर्शी, प्रदेश सचिव गार्गी कक्कड़, पूर्व जिलाध्यक्ष कमल यादव, भाजपा गुरुग्राम महानगर के जिलाध्यक्ष अजीत यादव, गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा, पूर्व मेयर मधु आजाद, वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व पार्षद सुभाष सिंगला आदि मंच पर मौजूद रहे।