गुरुग्राम में बुजुर्ग को टक्कर मारने वाले बाइक सवार का CCTV फुटेज आया सामने, 7 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ
गुरुग्राम के सेक्टर-29 में सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार बाइक ने 66 वर्षीय बुजुर्ग रमेश कुमार त्रिवेदी को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। अब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर-29 थाना क्षेत्र में री-सेट बाइ प्लान बी रेस्टोरेंट के पास सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने 66 वर्षीय बुजुर्ग को टक्कर मार दी थी। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोटें आई थीं। मेदांता अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि बाइक सवार टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया।
सेक्टर-29 थाना पुलिस सात दिन बाद भी टक्कर मारकर भागने वाले आरोपी बाइक सवार की न तो पहचान कर पाई है और न ही उसकी गिरफ्तारी हो पाई है। बुजुर्ग व्यक्ति रमेश कुमार त्रिवेदी की बेटी शिखा ने पुलिस से जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने की मांग की है।
बताया जाता है कि दिल्ली के द्वारका सेक्टर-4 के रहने वाले रमेश कुमार निजी कंपनी में इंजीनियर थे और कुछ साल पहले वह रिटायर हो गए थे। वह 20 दिसंबर की रात गुरुग्राम में रहने वाले अपने दोस्त विरेंद्र से मिलने के लिए सेक्टर-29 स्थित रेस्टोरेंट में आए थे।
जानकारी के अनुसार, खाना खाने के बाद करीब सवा दस बजे दोनों बाहर निकले। रेस्टोरेंट के सामने दूसरी ओर की सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने रमेश को टक्कर मार दी। रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सड़क के दूसरी ओर काफी अंधेरा है। इसी दौरान एक बाइक ने टक्कर मार दी। घटना के बाद बाइक सवार क्राउन प्लाजा होटल की तरफ फरार हो गया।
इस मामले में विरेंद्र ने सेक्टर-29 थाने में आरोपी बाइक सवार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि अंधेरा होने के कारण वह बाइक का नंबर नहीं देख सके। दूसरी ओर थाना पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही बाइक सवार को पकड़ लिया जाएगा।
