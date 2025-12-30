Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गुरुग्राम में बुजुर्ग को टक्कर मारने वाले बाइक सवार का CCTV फुटेज आया सामने, 7 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ

    By Vinay TrivediEdited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:34 AM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर-29 में सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार बाइक ने 66 वर्षीय बुजुर्ग रमेश कुमार त्रिवेदी को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। अब ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर-29 थाना क्षेत्र में री-सेट बाइ प्लान बी रेस्टोरेंट के पास सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने 66 वर्षीय बुजुर्ग को टक्कर मार दी थी। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोटें आई थीं। मेदांता अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि बाइक सवार टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेक्टर-29 थाना पुलिस सात दिन बाद भी टक्कर मारकर भागने वाले आरोपी बाइक सवार की न तो पहचान कर पाई है और न ही उसकी गिरफ्तारी हो पाई है। बुजुर्ग व्यक्ति रमेश कुमार त्रिवेदी की बेटी शिखा ने पुलिस से जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने की मांग की है। 

    बताया जाता है कि दिल्ली के द्वारका सेक्टर-4 के रहने वाले रमेश कुमार निजी कंपनी में इंजीनियर थे और कुछ साल पहले वह रिटायर हो गए थे। वह 20 दिसंबर की रात गुरुग्राम में रहने वाले अपने दोस्त विरेंद्र से मिलने के लिए सेक्टर-29 स्थित रेस्टोरेंट में आए थे। 

    यह भी पढ़ें- दोस्तों के साथ कर रही थी पार्टी, कुछ घंटों बाद हो गई एयर होस्टेस की मौत

    जानकारी के अनुसार, खाना खाने के बाद करीब सवा दस बजे दोनों बाहर निकले। रेस्टोरेंट के सामने दूसरी ओर की सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने रमेश को टक्कर मार दी। रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सड़क के दूसरी ओर काफी अंधेरा है। इसी दौरान एक बाइक ने टक्कर मार दी। घटना के बाद बाइक सवार क्राउन प्लाजा होटल की तरफ फरार हो गया। 

    इस मामले में विरेंद्र ने सेक्टर-29 थाने में आरोपी बाइक सवार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि अंधेरा होने के कारण वह बाइक का नंबर नहीं देख सके। दूसरी ओर थाना पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही बाइक सवार को पकड़ लिया जाएगा।