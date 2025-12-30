दोस्तों के साथ कर रही थी पार्टी, कुछ घंटों बाद हो गई एयर होस्टेस की मौत

Language
    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुरुग्राम में सोमवार को एयर इंडिया की एयर होस्टेस की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि डीएलएफ फेज 1 में एक दोस्त से मिलने आई एक एयर होस्टेस की सांस लेने में दिक्कत होने के बाद मौत हो गई।

    पुलिस के मुताबिक, महिला की पहचान 25 साल की सिमरन डडवाल के रूप में हुई है। वह पंजाब के मोहाली की रहने वाली थी और एयर इंडिया में काम करती थी। पुलिस ने बताया कि वह शनिवार रात गुरुग्राम में अपनी दोस्त नितिका के घर एक पार्टी में आई थी।

    सुबह हुई सांस लेने में दिक्कत

    पुलिस के मुताबिक, वहां कई और दोस्त भी मौजूद थे। देर रात ड्रिंकिंग पार्टी के बाद सब सो गए। रविवार सुबह करीब 5 बजे डडवाल को कथित तौर पर सांस लेने में दिक्कत हुई और उसने अपने दोस्तों को बताया। पुलिस ने बताया कि इसके बाद वे उसे पास के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    पोस्टमार्टम करा शव को परिजनों को सौंपा गया

    एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिवार को सौंप दिया है और जांच के लिए विसरा सैंपल एफएसएल, मधुबन भेजा गया है। उन्होंने बताया कि जांच चल रही है और मौत की सही वजह विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी।

