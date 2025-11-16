कार की नंबर प्लेट पर लिखवा रखा था ब्लैकलिस्टेड... यादव, पुलिस ने BA के छात्र को पीछा कर पकड़ा
बिहार में एक बी.ए. के छात्र को पुलिस ने उसकी कार के नंबर प्लेट पर 'ब्लैकलिस्टेड... यादव' लिखवाने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने छात्र का पीछा करके उसे पकड़ा। छात्र की इस हरकत को कानून का उल्लंघन माना गया है, जिसके चलते पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर 34 में डीपीजी कॉलेज के पास तेज रफ्तार कार चलाकर लोगों की जान जोखिम में डालने वाले एक आरोपित को शुक्रवार को गुरुग्राम पुलिस ने धर दबोचा। आरोपित ने कार की दोनों नंबर प्लेट से नंबर हटाकर वहां ब्लैकलिस्टेड और यादव लिखवा रखा था।
पुलिस ने पकड़े गए आरोपित की पहचान रेवाड़ी के खरखड़ा गांव के रहने वाले सोनू के रूप में की। इसके खिलाफ सदर थाने में संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ईआरवी 272 पर तैनात पुलिस कर्मचारी ने शिकायत में कहा कि वह टीम के साथ शुक्रवार को डीपीजी कॉलेज के पास तैनात थे।
इसी दौरान इन्हें एक कार चालक अपनी कार को तेज गति व लापरवाही से चलाकर आता दिखाई दिया। जब उसे रोकने को इशारा किया तो चालक ने पुलिस टीम से आगे करीब 15-20 कदम दूर कार रोकी और भागने की कोशिक करने लगा। पुलिस टीम ने दौड़कर कार चालक को पकड़ लिया।
पूछताछ में पता चला कि वह डीपीजी कॉलेज में बीए तृतीय वर्ष का छात्र है। इसने वरना गाड़ी की नंबर प्लेट से नंबर हटाकर उसकी जगह आगे ब्लैकलिस्टेड और पीछे यादव लिखवा रखा था। पुलिस ने आरोपित के पास से वरना कार भी जब्त कर ली।
