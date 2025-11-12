Language
    दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से फरीदाबाद रोड के सफर में लगेंगे सिर्फ 15 मिनट, SPR को एलिवेटेड करने का फैसला

    By Aditya Raj Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:41 PM (IST)

    गुरुग्राम के सदर्न पेरिफेरल रोड (एसपीआर) को एलिवेटेड करने का निर्णय लिया गया है। इससे ट्रैफिक कम होगा और प्रदूषण भी घटेगा। तीन महीने में टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी। दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से फरीदाबाद का सफर आसान होगा। सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने पूरे रोड को एलिवेटेड बनाने का सुझाव दिया है। वाटिका चौक पर हाईवे से जोड़ने का भी विचार है।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। ट्रैफिक जाम के प्रतीक बने सदर्न पेरिफेरल रोड (SPR) की जल्द ही तस्वीर बदलेगी। प्रदेश सरकार ने इसे एलिवेटेड करने को झंडी दिखाई दी है। तीन महीने के भीतर डीपीआर तैयार करने के साथ ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी ताकि जल्द जमीनी स्तर पर काम शुरू हो सके।

    एलिवेटेड होते ही न केवल ट्रैफिक का दबाव बल्कि संबंधित इलाकों में प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड का सफर 15 से 20 मिनट में तय किया जा सकेगा। खेड़कीदौला टोल प्लाजा के नजदीक से लेकर गांव घाटा तक एसपीआर है।

    यह खेड़कीदौला टोल प्लाजा के नजदीक दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे एवं द्वारका एक्सप्रेसवे से जबकि गांव घाटा में गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड से जुड़ा है। वाटिका चौक के नजदीक यह गुरुग्राम-सोहना हाईवे के नीचे से गुजर रहा है। इस वजह से एसपीआर पर 24 घंटे वाहनों का दबाव रहता है।

    दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर जाने वाले अधिकतर भारी वाहन एसपीआर से ही निकलते हैं। नए गुरुग्राम के काफी इलाके एसपीआर से सीधे तौर पर जुड़े हैं। इसे देखते हुए बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एसपीआर को एलिवेटेड किए जाने का निर्णय ले लिया गया।

    बैठक में शामिल स्थानीय सांसद व केंद्रीय योजना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गांव घाटा से पानी का बहाव बादशाहपुर की ओर है इसलिए इस पूरे रोड को एलिवेटेड बनाया जाए ताकि बरसात के दिनों में भी निर्बाध ट्रैफिक इस रोड पर चलता रहे।

    प्रदेश सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने भी कहा कि एलिवेटेड किए जाने से ही एसपीआर पर वाहनों का दबाव कम होगा। इससे कम से कम समय में वाहन दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर निकल जाएंगे। इससे विकास की गति और तेज होगी।

    मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर ने भी सुझाव दिया कि गुरुग्राम की यातायात दबाव को देखते हुए इस रोड को एलिवेटेड बनाना ही भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। एसपीआर के कई चौराहों पर अंडरपास बनाने पर भी विस्तृत चर्चा की गई, जो कि एलिवेटेड रोड के नीचे से जा रहे यातायात को निर्बाध रूप से एक से दूसरी ओर कनेक्ट करेंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि एलिवेटेड करने के लिए जल्द ही डीपीआर बनाकर तीन महीने के भीतर टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

    दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर जाना होगा आसान

    एसपीआर वाटिका चौक पर गुरुग्राम-सोहना हाईवे के नीचे गुजर रहा है। गुरुग्राम-सोहना हाईवे आगे गांव अलीपुर के नजदीक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। इसे देखते हुए वाटिका चौक पर एसपीआर को गुरुग्राम-सोहना हाईवे से सीधे जोड़ने का भी विचार चल रहा है।

    ऐसा करने से दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहन कुछ ही मिनट में पहुंच जाएंगे। इससे वाटिका चौक से लेकर बादशाहपुर के आगे तक सर्विस लेन पर वाहनों का दबाव कुछ कम होगा।

