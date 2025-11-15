आपका कैब ड्राइवर या डिलीवरी ब्वॉय क्रिमिनल तो नहीं ? गुरुग्राम पुलिस ने सभी कंपनियों को जारी की एडवाइजरी
गुरुग्राम में पुलिस ने फूड डिलीवरी और कैब कंपनियों के साथ बैठक की। उद्देश्य था डिलीवरी पार्टनर्स का पुलिस वेरिफिकेशन सुनिश्चित करना। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारियों को हटाने के निर्देश दिए गए। कंपनियों को कर्मियों का रिकॉर्ड अपडेट रखने और महिला सुरक्षा पर ध्यान देने को कहा गया, ताकि आपात स्थिति में कार्रवाई हो सके।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए शुक्रवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय में फूड डिलीवरी और पिकअप–ड्राॅप सेवा प्रदान करने वाली विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक का मुख्य उद्देश्य शहर में कार्यरत डिलीवरी पार्टनर्स एवं ड्राइवरों के पुलिस वेरिफिकेशन को सख्ती से सुनिश्चित कराना था। इस दौरान कर्मचारियों के गलत या आपराधिक पृष्ठभूमि पाए जाने पर तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए और ऐसे व्यक्तियों को सेवा से अलग करने के निर्देश दिए गए।
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) डाॅ. अर्पित जैन ने निर्देश दिए कि इस दौरान सभी डिलीवरी पार्टनर्स, राइडर्स और ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जाए। कोई भी कर्मचारी बिना वेरिफिकेशन के काम पर नहीं लगाया जाए।
कंपनियां अपने कर्मियों का रिकाॅर्ड अपडेट रखें और पुलिस को उपलब्ध कराएं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिलीवरी व कैब कंपनियों को विशेष सतर्कता बरतने एवं संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने के निर्देश दिए गए।
