गुरुग्राम के मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो चौक पर बनेगा अंडरपास, हजारों लोगों को जाम से मिलेगी राहत

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या से निपटने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो चौक पर अंडरपास बनाने की योजना तैयार की है। लगभग 80 करोड़ रुपये की इस परियोजना का प्रस्ताव 10 नवंबर को होने वाली जीएमडीए बोर्ड बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

किसे मिलेगा फायदा? यह चौक सेक्टर 27, 29, 43 और 44 के बीच स्थित है और शहर के प्रमुख मार्गों को जोड़ता है। यहां मेट्रो स्टेशन, रैपिड मेट्रो स्टेशन, गैलेरिया मार्केट और सेक्टर-29 के रेस्टोरेंट हब के कारण हर रोज भारी जाम लगता है। सर्वे के अनुसार, पीक ऑवर में यहां करीब 9,200 वाहन (पैसेंजर कार यूनिट्स) गुजरते हैं। आने वाले समय में इस चौक पर एक और मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है, जिससे ट्रैफिक और पैदल यात्रियों का दबाव और बढ़ने की संभावना है।



जीएमडीए के एक अधिकारी ने बताया कि अंडरपास का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इसे अथॉरिटी की बैठक में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। मंजूरी मिलते ही परियोजना की डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जीएमडीए की कम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी मैनेजमेंट प्लान (सीएमएमपी) के अनुसार शहर की लगभग आधी सड़कें 30 किलोमीटर प्रति घंटे से कम गति पर चल रही हैं। इसी रिपोर्ट में मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो चौक को प्राथमिकता वाले स्थानों में शामिल किया गया है, जहां ग्रेड सेपरेशन (अंडरपास या फ्लाईओवर) की जरूरत बताई गई थी ताकि ट्रैफिक सिग्नल पर लगने वाली देरी को कम किया जा सके।

24 महीनों में पूरी होगी परियोजना प्रस्तावित अंडरपास से इफ्को चौक, गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन, फरीदाबाद, एनएच-48 और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले वाहनों को राहत मिलेगी। साथ ही आसपास के सेक्टरों में स्थानीय आवागमन और मेट्रो व रैपिड मेट्रो नेटवर्क से बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी। काम शुरू होने के बाद परियोजना को 24 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।