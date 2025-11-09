फिल्म के विरोध में व्यापक स्तर पर प्रदर्शन की चेतावनी, अहीर समाज के बलिदान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप
मानेसर में अहीर समाज '120 बहादुर' फिल्म का विरोध कर रहा है। उनका आरोप है कि फिल्म में अहीर समाज के बलिदान को गलत तरीके से दिखाया गया है। समाज ने 22 नवंबर को बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है और मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं को पत्र लिखा है। वे फिल्म के नाम बदलने और सही तथ्यों को पेश करने की मांग कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, मानेसर। फिल्म 120 बहादुर के नाम बदलने और तथ्यों को लोगों के सामने लाने की मांग को लेकर रविवार को अहीर समाज के लोग एकत्रित हुए। समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि 22 नवंबर को एकत्रित होकर फिर से बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।
फिल्म के विरोध में एकत्रित हुए लोगों ने बताया कि समाज द्वारा इसको लेकर मुख्यमंत्री नायाब सैनी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समेत कई नेताओं को पत्र लिखा है। 22 नवंबर को पूरा समाज एकत्रित होकर बड़ा प्रदर्शन करेगा। हम अपनी संस्कृति और इतिहास का अपमान किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे।
फिल्म में अहीर समाज के बलिदान को तोड़मरोड़ कर दिखाया गया है। रेजांगला युद्ध पर बनी फिल्म में बलिदानियों के परिजनों से बातचीत कर पूरे तथ्यों को सामने लाना चाहिए। इस दौरान अरुण यादव, श्योचंद यादव, रविंद्र यादव समेत कई लोग मौजूद रहे।
