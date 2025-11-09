फिल्म के विरोध में व्यापक स्तर पर प्रदर्शन की चेतावनी, अहीर समाज के बलिदान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप

जागरण संवाददाता, मानेसर। फिल्म 120 बहादुर के नाम बदलने और तथ्यों को लोगों के सामने लाने की मांग को लेकर रविवार को अहीर समाज के लोग एकत्रित हुए। समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि 22 नवंबर को एकत्रित होकर फिर से बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।

फिल्म के विरोध में एकत्रित हुए लोगों ने बताया कि समाज द्वारा इसको लेकर मुख्यमंत्री नायाब सैनी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समेत कई नेताओं को पत्र लिखा है। 22 नवंबर को पूरा समाज एकत्रित होकर बड़ा प्रदर्शन करेगा। हम अपनी संस्कृति और इतिहास का अपमान किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे।