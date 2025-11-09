गुरुग्राम की सोसायटी में गाड़ी साफ करने के बदले मांगी रंगदारी, सात आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 93 चौकी क्षेत्र के सिग्नेचर प्राक्सिमा सोसायटी में गाड़ियां साफ करने वाले एक युवक से काम के बदले उसके ताऊ के ही लड़के ने रंगदारी मांगी। मना करने पर पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी गई। शिकायत मिलने के बाद सेक्टर 40 क्राइम ब्रांच की टीम ने शुक्रवार को सात आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सेक्टर 10 के बामड़ौली गांव में रहने वाले हेमंत यादव ने इस मामले की शिकायत छह नवंबर को सेक्टर 93 चौकी में दी थी। उन्होंने बताया था कि वह सेक्टर 89 स्थित सिग्नेचर प्राक्सिमा द्वितीय सोसायटी में गाड़ी सफाई करने का काम करता है। 22 अक्टूबर को इसके पास इसके ताऊ के लड़के आकाश उर्फ आशु का काल आया और बोला अगर उसे सोसाइटी में गाड़ी सफाई का काम करना है तो कमाई का 50 प्रतिशत हिस्सा प्रोटेक्शन मनी के तौर पर देना होगा।