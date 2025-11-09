Language
    गुरुग्राम की सोसायटी में गाड़ी साफ करने के बदले मांगी रंगदारी, सात आरोपी गिरफ्तार

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 11:46 AM (IST)

    गुरुग्राम में गाड़ी साफ करने के बदले रंगदारी मांगने के आरोप में सात लोग गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों ने एक गाड़ी साफ करने वाले व्यक्ति से पैसे की मांग की और इनकार करने पर उसे धमकाया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

    Hero Image


    पुलिस गिरफ्त में पकड़े गए आरोपित। सौ. पीआरओ

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 93 चौकी क्षेत्र के सिग्नेचर प्राक्सिमा सोसायटी में गाड़ियां साफ करने वाले एक युवक से काम के बदले उसके ताऊ के ही लड़के ने रंगदारी मांगी। मना करने पर पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी गई। शिकायत मिलने के बाद सेक्टर 40 क्राइम ब्रांच की टीम ने शुक्रवार को सात आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

    सेक्टर 10 के बामड़ौली गांव में रहने वाले हेमंत यादव ने इस मामले की शिकायत छह नवंबर को सेक्टर 93 चौकी में दी थी। उन्होंने बताया था कि वह सेक्टर 89 स्थित सिग्नेचर प्राक्सिमा द्वितीय सोसायटी में गाड़ी सफाई करने का काम करता है। 22 अक्टूबर को इसके पास इसके ताऊ के लड़के आकाश उर्फ आशु का काल आया और बोला अगर उसे सोसाइटी में गाड़ी सफाई का काम करना है तो कमाई का 50 प्रतिशत हिस्सा प्रोटेक्शन मनी के तौर पर देना होगा।

    वरना काम नहीं करने दिया जाएगा। इसके मना करने पर आकाश ने इसे जान से मारने की धमकी दी। छह नवंबर को जब यह गाड़ी सफाई का काम कर रहा था, तब एक बाइक व एक कार में सात-आठ लड़के आए। सभी ने रंगदारी मांगी। नहीं देने पर पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी।

    मामले में अपराध शाखा सेक्टर 40 ने वारदात को अंजाम देने वाले सात आरोपितों को सेक्टर 40 से धर दबोचा। इनकी पहचान सोनीपत के मोहित, विनय, सचिन, झज्जर के सागर, पानीपत के अमित, बिजेंद्र और बिहार के गया के रहने वाले रवि कुमार के रूप में की गई। मोहित, सचिन, रवि व बिजेंद्र को तीन दिन के रिमांड पर लिया गया है। आरोपित विनय, सागर, अमित को जेल भेजा गया। जांच में पता चला कि आरोपितों के खिलाफ पहले भी कई मामले अलग-अलग थानों में दर्ज हैं।