गुरुग्राम में घर ले जाकर सहपाठी छात्र को मारी गोली, पुलिस ने दो को पकड़ा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सदर थाना क्षेत्र में एक स्कूल में पढ़ने वाले सहपाठी छात्र को घर ले जाकर एक किशोर ने गोली मार दी। नाबालिग आरोपित ने अपने पिता के लाइसेंसी पिस्टल से उस पर जानलेवा हमला किया। फिलहाल घायल छात्र का इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। वहीं छात्र की मां के बयान पर सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित नाबालिग समेत दो को पकड़ लिया। घटना शनिवार रात नौ बजे की है। घटनास्थल से पुलिस ने एक पिस्टल, दो मैगजीन और 70 कारतूस बरामद किए हैं।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि रात नौ बजे के करीब कंट्रोल रूम में सेक्टर 48 में एक छात्र को गोली मारने की घटना की जानकारी मिली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब पता चला कि घायल को मेदांता अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस टीम, सीन आफ क्राइम, फिंगरप्रिंट की टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। यहां से एक खाली खोल बरामद किया गया।

घायल छात्र की मां ने सदर थाना पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया कि उसका बेटा 11वीं कक्षा में पढ़ता है। शनिवार शाम उसके बेटे के पास एक स्कूल दोस्त का फोन आया कि उससे मिलना है। मां ने अपने बेटे को मिलने के लिए मना किया, लेकिन बेटा दोस्त के बुलाने पर खेड़कीदौला टोल प्लाजा तक गया।

यहां बेटे की मुलाकात दोस्त से हुई। इसके बाद आरोपित किशोर छात्र को लेकर अपने घर सेक्टर 48 गया। उसके साथ एक अन्य साथी भी था। आरोपित ने जान से मारने की नीयत से छात्र को गोली मार दी। इससे वह लहूलुहान हो गया। देर रात केस दर्ज होने के बाद रविवार सुबह थाना पुलिस ने आरोपित किशोर और उसके साथी को घर के पास से पकड़ लिया।

पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि करीब दो महीने पहले स्कूल में किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया था। इसी बात की रंजिश में आरोपित किशोर ने साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। यह भी पता चला कि घर लाने से पहले आरोपित ने छात्र के साथ खाना-पीना भी किया था।