दरिंदगी की सारी हदें पार… गैंगरेप के बाद घुमाते रहे दरिंदे, फिर चलती कार से फेंका; महिला के चेहरे पर आए 12 टांके

डिजिटल डेस्क, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में एक महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गईं। महिला रात में ऑटो का इंतजार कर रही थी, तभी कार सवार दो युवक वहां पहुंचे और महिला को लिफ्ट देने के बहाने से कार में बैठा लिया।

इसके बाद आरोपी युवक महिला को उसके बताए पते पर ले जाने के बजाय दूसरी जगह ले गए। महिला ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसको धमकाया और फिर उसके शरीर पर नोचना शुरू कर दिया। इस दौरान महिला चीखती रही लेकिन, दरिंदों का दिल नहीं पसीजा। इसके बाद दोनों आरोपियों ने कार में ही महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

दरिंदगी के बाद चलती कार से फेंककर भागे दरिंदे फरीदाबाद में हुई इस खौफनाक वारदात ने हर किसी को दहला दिया है। दरिंदों ने महिला के साथ सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म ही नहीं बल्कि चलती कार से उसे फेंक दिया। महिला के सिर और चेहरे पर गंभीर चोट आई है। बताया गया कि महिला के चेहरे पर 12 टांके आए हैं। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया है।